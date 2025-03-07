Студенты создали искусственный интеллект, чтобы выиграть в лотерею: им это удалось дважды

Три студента итальянского Университета Саленто смогли дважды выиграть в лотерею, используя искусственный интеллект. Они разработали алгоритм, который анализировал исторические данные розыгрышей и определял наиболее вероятные числа для ставки. Успех их системы принес им всего 50 тысяч евро.

Студенты выиграли в лотерею благодаря искусственному интеллекту

По данным La Repubblica, студенты математики и физики решили опробовать возможности искусственного интеллекта в анализе числовых игр. Они создали определенный математический алгоритм на основе ИИ. Чтобы проверить свою систему, они обратились в букмекерскую контору в городе Монтерони, недалеко от их факультета. Первая попытка принесла им 4500 евро, а после усовершенствования алгоритма искусственного интеллекта они выиграли еще 43 000 евро.

Лотерея считается случайной игрой, и традиционная математическая теория гласит, что предсказать результат розыгрыша невозможно. Тем не менее, студенты использовали методы машинного обучения, которые анализировали исторические данные и определяли потенциальные закономерности розыгрыша лотереи Lotto за последние два года.

"Мы очень хорошо знаем, что лотерея — это случайная система, но нам было интересно понять, удастся ли благодаря системе искусственного интеллекта определить тенденции, которые могли бы нам быть полезными. И мы воспользовались возможностью превратить этот интерес в небольшой экспериментальный проект", — рассказали студенты итальянским СМИ.

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