Сколько денег зарабатывают компании на азартных играх в Украине

В 2024 году игорный бизнес Украины продолжил расти, но меньшими темпами. Общий доход компаний лидеров рынка составил 55,57 млрд грн, что на 1% больше по сравнению с 2023 годом. Несмотря на стабильный прирост, только 6 из 10 крупнейших операторов азартных игр завершили год с прибылью.

Сколько зарабатывает украинский игорный бизнес

Несмотря на общий доход 10 крупнейших операторов азартных игр в 55,57 млрд грн за 2024 год, их общая прибыль составила 4,34 млрд грн. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда прибыль компаний, занимающихся азартными играми, составила 7,25 млрд грн.

Крупнейшим оператором игорного бизнеса в Украине по доходу стала компания Favbet, которая объединяет букмекерское направление и онлайн-казино под одноименным брендом. По итогам 2024 года ее доход вырос вдвое — до 21,32 млрд грн, что составляет более трети всего рынка. Но прибыль Favbet снизилась на 20%, до 1,38 млрд грн.

Крупнейшей компанией по прибыли стала "Слотс Ю.Эй.", управляющая брендами 777 и Betking, а ранее известная под брендом SLOTOKING. Ее прибыль составила 2,55 млрд грн, что в 13 раз больше, чем в 2023 году. Доход "Слотс Ю.Эй." вырос в 3,6 раза – до 12,4 млрд грн.

В 2024 году сразу четыре компании лидеры игорного бизнеса понесли убытки, несмотря на то, что в 2023 году не было ни одного оператора азартных игр с убытками. "Геймдев" увеличила доход в 2,8 раза, однако понесла убытки в размере 793 млн грн. "Ферст Элемент" нарастила доход на 27%, однако год завершила с минусом в 2,57 млн грн. Еще хуже ситуация у компании "Спейсикс", потерявшей позиции лидера, ее доход упал в 25 раз, а убытки составили 906 млн грн. "Вбет Украина" также сократила доходы на 26% и закончила год с убытком в 425 млн грн.

Сколько денег получили компании лидеры игорного бизнеса в Украине в 2024 году:

— Букмекерская компания Фавбет (FAVBET) – 21,32 млрд грн — Слотс Ю.Эй. (Betking, 777) – 12,41 млрд грн — Геймдев (SLOTS CITY) – 6,98 млрд грн — Нейтив АППС (Super Gra) – 4,69 млрд грн — Ферст элемент (F1RST) – 2,54 млрд грн — Лимон (ChampionCasino) – 2,54 млрд грн — Вбет Украина (VBET) – 2,29 млрд грн — Спейсикс (Cosmolot) – 1,12 млрд грн — Украинская национальная лотерея (УНЛ) – 0,87 млрд грн — Старблум гейминг (SLOTOR777) – 0,81 млрд грн

Несмотря на неоднородные финансовые результаты отдельных игроков, в целом игорный бизнес остается значительным источником поступлений в бюджет Украины. В первом квартале 2025 года компании уплатили 5,4 млрд грн налогов – на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 143 раза больше по сравнению с первым кварталом 2021-го.

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