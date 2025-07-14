Мужчина выиграл 30 миллионов долларов в лотерею: его жизнь превратилась в ад

В ноябре 2006 года 40-летний американец Абрахам Шекспир выиграл в лотерею 30 миллионов долларов. Он надеялся, что этот выигрыш навсегда изменит его жизнь к лучшему, но тот стал его смертным приговором. Через три года после того, как он сфотографировался с чеком победителя лотереи, его тело обнаружили закопанным на заднем дворе.

Абрахам Шекспир выиграл 30 миллионов долларов в лотерее. Фото из открытых источников

До выигрыша Абрахам Шекспир жил в нищете. Он родился в городе Лейкленд во Флориде, рано покинул школу, не умел писать и нормально читать. Впоследствии он получил судимость за кражи и нападения. В 30 лет Абрахам пытался начать все сначала, работал грузчиком, посудомоечником, разгружал фуры. Однако имея долги более чем на 6000 долларов, в том числе из-за алиментов на сына, он едва сводил концы с концами.

Все изменилось 15 ноября 2006 года. Абрахам Шекспир купил лотерейные билеты на обычной заправке и сорвал джекпот на 30 миллионов долларов.

Абрахам Шекспир выиграл в лотерею 30 миллионов долларов

Уже на следующий день после оглашения выигрыша у дома его матери собрались толпы незнакомцев, которые просили денег. Абрахам дал своим сводным сестрам по 250 000 долларов каждой, а отчиму – один миллион долларов. Также он положил такую же сумму на счет своего сына. Он раздал деньги не только семье, но и друзьям и незнакомцам. Он купил себе дом за 1,1 миллиона долларов и выплатил ипотеку двух друзей. Люди рассказывали ему истории о своих проблемах, а Абрахам давал им деньги.

"Я думал, что все эти люди – мои друзья, но потом понял, что все, чего они хотят – это деньги", — сказал однажды Абрахам своему брату и добавил "мне было бы лучше быть банкротом".

Когда деньги Абрахама начали иссякать, в его жизни появилась Дорис Мур, которую называли ДиДи. 49-летняя женщина убедила Шекспира, что хочет написать книгу о нем, а затем стала его "финансовым советником". На самом же деле она быстро получила доступ к средствам победителя лотереи и потратила миллион долларов на себя. В апреле 2009 года Абрахам Шекспир исчез.

ДиДи месяцами убеждала родственников и полицию, что мужчина путешествует или просто устал от излишнего внимания. Она посылала текстовые сообщения с его телефона, но родственники знали, что Абрахам почти не умел писать. Когда те задали Мур уточняющие вопросы, ответа не последовало.

Абрахам Шекспир и Дорис Мур

В январе 2010 года полиция обнаружила тело Шекспира зарытое на глубине трех метров, во дворе дома, который ДиДи купила за его деньги. Как выяснило следствие, женщина пыталась подкупить других людей, чтобы они взяли вину на себя или помогли избавиться от тела. Кроме того, Мур уже имела судимость – она инсценировала похищение в пределах страховой аферы. На суде она утверждала, что действовала по самообороне, что убийство организовали наркоторговцы или ее собственный 14-летний сын. Но доказательства были убедительны.

В 2012 году суд признал ее виновной в убийстве первой ступени. Она получила пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Трагедия Шекспира стала одной из самых громких историй среди победителей лотереи. В 2022 году во Флориде был принят специальный закон, позволяющий сохранять анонимность тем, кто выиграл более 250 000 долларов.

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