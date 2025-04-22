Лас-Вегас: как железнодорожная остановка превратилась в мировую столицу азарта

Лас-Вегас 100 лет назад выглядел как маленький городок в засушливой Неваде. Однако сегодня это мировая столица азартных игр, синоним роскоши, ночной жизни и нескончаемых возможностей выиграть целое состояние за одну ночь.

Лас-Вегас. Фото из открытых источников

Лас-Вегас официально появился на карте США в 1905 году. Это была железнодорожная остановка между Лос-Анджелесом и Солт-Лейк-Сити. Через пять лет в городке проживало только 800 человек, преимущественно занимавшихся обслуживанием железной дороги.

Большая депрессия и легализация

В истории Лас-Вегаса все изменилось в 1931 году. В разгар Великой депрессии власти штата Невада искали пути для наполнения бюджета и легализовали азартные игры. В том же году началось строительство гигантской дамбы Гувера, где работало несколько тысяч рабочих. В выходные они направлялись в ближайший город в поисках развлечений и тратили деньги в Вегасе, который стал превращаться в региональный центр азартных игр.

Еще одним толчком к развитию Лас-Вегаса стал новый мэр Лос-Анджелеса, который в 1938 году активно боролся с азартными играми. Поэтому люди с опытом игорного бизнеса покидали город и переезжали в лояльный Лас-Вегас, который постепенно начал выигрывать конкуренцию в Лос-Анджелеса.

Мафия и ядерные бомбы

Настоящий прорыв Лас-Вегаса произошел, когда в город пришли те, кто уже имел опыт в игорном бизнесе – мафия. Одним из первых был бывший полицейский из Лос-Анджелеса Гай Макафи. Он в 1941 году открыл первый отель-казино El Rancho Vegas на проспекте, который сегодня известен под названием Лас-Вегас-Стрип – главный игровой центр города.

С этого момента началась новая эра города с казино, развлечениями, знаменитостями и шоу. Мафия приносила Лас-Вегасу большие деньги, но избегала уплаты налогов и использовала игровые заведения в своих целях.

1950-е считаются "золотым веком" Лас-Вегаса. Мафиози привозили в Вегас самых известных артистов, в частности Фрэнка Синатра, Элвиса Пресли, Дина Мартина и других. В городе начали проводить невероятные шоу, конкурсы красоты, выступления девушек топлесс, что лишь подчеркивало статус Лас-Вегаса как "города грехов".

В это время также приобрели популярность "атомные вечеринки", которые происходили по случаю ядерных испытаний, проводившихся всего в нескольких десятках километров от Вегаса.

Новые правила игры: государство и корпорации

Несмотря на яркость жизни мафии, ее доминирование в Лас-Вегасе было недолгим. В 1960-е годы правительство штата начало активно бороться с организованной преступностью. Была создана Комиссия по азартным играм, которая ввела "черную книгу", куда вносила всех, кому запрещено посещать казино.

Кроме государственной борьбы с мафией, она начала проигрывать корпорациям, активно входившим в игорный бизнес Лас-Вегаса, строя и покупая новые казино, гостиницы, шоу-румы и другие заведения. Символом перемен этой эпохи стал миллиардер Говард Хьюз, купивший в 1967 году Desert Inn и много другой недвижимости.

В том же году штат Невада принял Закон о корпоративных азартных играх, что лишь усилило корпорации, которые вытеснили мафию.

Конкуренция и современность

Лас-Вегас

В конце 70-х годов другие штаты США занялись активной легализацией азартных игр и Невада потеряла монополию на игорный бизнес. Однако город, который уже стал столицей азартных игр, смог адаптироваться к новым вызовам.

Лас-Вегас начал развивать другие направления, создавать тематические парки, проводить боксерские бои, поединки UFC, предлагать семейные развлечения и устраивать фестивали. В городе появились мегакомплексы, где азарт – лишь одна из частей в спектре развлечений, предлагаемых Лас-Вегасом.

За 100 лет небольшой город из песка с 800 людьми стал центром индустрии развлечений с населением более полумиллиона человек и ежегодной прибылью более 10 млрд долларов, которые дают азартные игры.

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