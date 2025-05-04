Как Атлантик-Сити бросил вызов Лас-Вегасу и сменил азартные игры в США

Полвека назад легальные азартные игры в США были разрешены только в штате Невада, где преуспевал Лас-Вегас. Однако в 1970-х годах ситуация стала меняться. Атлантик-Сити стал городом, бросившим вызов гегемонии Лас-Вегаса, открыв новую эру азартных игр в США.

Атлантик-Сити. Фото из открытых источников

В 1974 году в штате Нью-Джерси состоялся референдум по легализации азартных игр. Но 60% жителей штата проголосовали против. Спустя еще два года прошло повторное голосование, однако со значительными изменениями. Азартные игры позволили легализовать только в городе Атлантик-Сити. На этот раз решение было принято за легализацию гемблинга в штате: 1,5 миллиона голосов против 1,14.

В мае 1978 года город официально вошел в историю игровой индустрии США. В нем открылась первая лицензированная гостиница-казино Resorts Atlantic City.

Идея превратить падший курортный городок в центр азарта сработала. К началу 2000-х в городе работали десятки тысяч человек в сфере игорного бизнеса, и Атлантик-Сити начал создавать конкуренцию Лас-Вегасу.

Сейчас в Нью-Джерси работает девять казино и все они находятся в Атлантик-Сити. Это привлекают около 30 миллионов гостей ежегодно в Атлантик-Сити. Этот сектор создал около 40 тысяч рабочих мест и дает бюджету штата Нью-Джерси несколько сотен миллионов налоговых поступлений.

В 2024 году суммарный чистый доход операторов казино Атлантик-Сити достиг 3,3 миллиарда долларов.

После легализации гемблинга в Атлантик-Сити, другие штаты США также ослабили ограничения. По состоянию на 2025 год 39 штатов в той или иной форме легализовали азартные игры.

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