Игровая зависимость: как распознать и преодолеть проблему

Выиграть большой куш и изменить свою жизнь – такая мечта соблазняет многих. Однако для некоторых людей азартные игры превращаются в настоящую ловушку — игровую зависимость. Почему азартные игры так сильно затягивают, как определить проблему зависимости от азартных игр и как с ней бороться.

Игровая зависимость

Что такое зависимость от азартных игр

Согласно Американской психиатрической ассоциации (АРА), игровая зависимость (лудомания) – это группа расстройств, которая включает постоянное или периодическое пристрастие к азартным играм, а также значительные нарушения или дистресс. В качестве примера поведение человека с игровой зависимостью может характеризоваться ставками на большие суммы денег и неспособностью ограничить или прекратить играть в азартные игры.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), игровая зависимость официально признана психическим расстройством и включена в 11-й классификатор Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

МКБ-11 описывает три диагностических требования, указывающих на зависимость от азартных игр:

— нарушение контроля за азартными играми;

— повышение приоритета азартных игр над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;

— продолжение играть в азартные игры, невзирая на негативные последствия.

Признаки и симптомы зависимости от азартных игр

Специалисты авторитетного медицинского центра "Клиника Мэйо" выделяют следующие признаки и симптомы азартных игр:

— увлечение азартными играми, постоянное планирование азартных игр и то, как получить больше денег от игры;

— необходимость играть в азартные игры с постоянно растущими суммами денег, чтобы получить то же чувство удовольствия;

— безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить азартные игры;

— ощущение беспокойства или раздражительности, при попытке сократить время азартных игр;

— попытка вернуть утраченные деньги, большей игрой в азартные игры;

— врать членам семьи или другим, чтобы скрыть степень своей зависимости от азартных игр;

— риск или потеря важных отношений, работы или обучения из-за азартных игр.

На основе анкеты, разработанной Американской психиатрической ассоциацией, можно пройти тест и получить информацию о наличии и степени игровой зависимости. Однако следует иметь в виду, что результаты такой самодиагностики не устанавливают медицинского диагноза, ведь только врач может определить наличие проблемы, установить диагноз и осуществить необходимое лечение. Тест содержит 9 вопросов, на которые нужно дать ответы "да" или "нет".

Почему азартные игры вызывают зависимость

С точки зрения нейробиологии, азартные игры оказывают влияние на мозг так же как наркотики или алкоголь. Они стимулируют систему вознаграждения, выбрасывая дофамин – гормон удовольствия. Проигрыш лишь усиливает желание "отыграться", создавая замкнутый круг.

Исследования показывают, что люди, склонные к импульсивному поведению, чаще становятся зависимыми от азартных игр. В то же время, среди лудоманов высок процент тех, кто испытывает другие проблемы — депрессию, тревожные расстройства или алкогольную зависимость.

Как бросить играть: самопомощь при зависимости от азартных игр

1. Осознание проблемы и ее причин

Первый и один из важнейших шагов – признать, что азартные игры стали проблемой. Это может быть сложно, особенно, если игрок уже потерял значительные суммы денег или испортил отношения с близкими. Важно не винить себя, а сосредоточиться на выходе из ситуации.

Нужно распознать эмоциональные триггеры, побуждающие играть и ответить на серию вопросов. Делаете ли вы ставки, когда испытываете стресс, скуку или одиночество? Стали ли азартные игры способом избегания реальности? Важно понять свои мотивы и найти здоровую альтернативу.

Также следует обратить внимание на внешние раздражители. Это могут быть друзья, побуждающие к игре или реклама казино, появляющаяся в соцсетях. Если определенные люди или ситуации провоцируют играть, следует попытаться изменить свое окружение.

2. Поиск поддержки

Борьба с зависимостью редко бывает успешной, если пытаться преодолеть ее самостоятельно. Важно найти поддержку среди родных или друзей. Расскажите близким людям, которым вы доверяете, о своей проблеме. Если в вашем окружении нет людей, которые могут вас поддержать, стоит обратиться к специалистам.

3. Установка барьеров для азартных игр

Чтобы избавиться от зависимости, нужно сделать процесс игры максимально сложным. Один из самых эффективных методов – ограничение доступа к деньгам. Передайте финансовый контроль на некоторое время доверенному лицу, удалите информацию о кредитных картах из браузера, закройте онлайн-аккаунты для ставок и установите лимиты на расходы.

Избегайте сред, которые могут спровоцировать возврат к игре. Если вы регулярно посещали казино или делали ставки с друзьями, найдите новые места для отдыха и общения. Важно также заблокировать игральные сайты на смартфоне и компьютере. Некоторые программы позволяют активировать функцию блокировки, которая поможет вам избежать искушения.

Кроме того, в Украине с 2021 года действует Реестр лиц, которым запрещено посещение игорных заведений и участие в азартных играх. Заявление о самоограничениях можно подать онлайн, где нужно заполнить соответствующую форму. Ограничение устанавливается сроком от 6 месяцев до 3 лет. В будущем срок можно продлить, однако отозвать или изменить его невозможно.

4. Поиск альтернатив азартным играм

Только запретить себе играть часто оказывается недостаточным. Важно найти новые увлечения, которые заполнят досуг и принесут положительные эмоции.

Если азартные игры давали ощущение адреналина, следует попробовать экстремальные виды спорта, такие как горный велосипед, картинг или скалолазание. Если недостаточно социального общения, можно записаться на курсы, присоединиться к спортивной команде или заниматься волонтерством. В случае, когда азартные игры являлись способом расслабиться после тяжелого дня, их можно заменить медитацией, физическими упражнениями или чтением книг.

5. Профессиональное лечение

Если самостоятельно справиться с зависимостью не удается, обратитесь за профессиональной помощью. Существует несколько методов лечения, которые могут быть полезны.

Один из вариантов – когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить убеждения и научиться контролировать импульсы. Также в некоторых случаях могут быть эффективны медикаментозное лечение или семейная терапия. Для тех, у кого зависимость приобрела серьезную форму, есть специальные реабилитационные программы, которые обеспечивают круглосуточную поддержку и помогают полностью разорвать связь с азартными играми.

Куда обращаться за помощью в случае игровой зависимости: горячие линии

Если вы или ваши близкие столкнулись с игровой зависимостью, важно знать, куда обратиться за помощью. В Украине существует несколько организаций, которые оказывают поддержку людям с зависимостью от азартных игр и помогают ее преодолеть.

Национальная служба здоровья Украины

Если вам нужна медицинская помощь по игровой зависимости, обращайтесь в любое заведение здравоохранения по месту жительства. Для консультаций работает бесплатный контакт-центр: 16-77.

Министерство социальной политики Украины

Минсоцполитики имеет перечень услуг по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, который размещен на сайте министерства. Для поиска заведения по реабилитации игровой зависимости нужно выбирать пункт 017.4.

Горячая линия от Украинской Греко-Католической Церкви

УГКЦ запустила специальную горячую линию для помощи людям, страдающим лудоманией или алкогольной зависимостью. Связаться с консультантами можно по телефону: 380 67 563 50 90.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Если вам нужна консультация или помощь в игровой зависимости, можно обратиться в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей: (044) 590-57-05 или 0800 50 13 77

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