Игровая зависимость и как ее распознать по быстрому тесту

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Slava Kot
Азартные игры активируют систему вознаграждений в мозге, чем высвобождают дофамин – гормон, вызывающий чувство удовольствия. Кроме того, не только победы увлекают игроков. Даже проигрыш может побуждать человека продолжать играть в надежде "отыграться". Как распознать, когда обычный увлечение перерастает в игровую зависимость.
Игровая зависимость
Игровая зависимость (лудомания) – это расстройство поведения, характеризующееся неконтролируемым влечением к азартным играм, которое приводит к негативным последствиям в разных сферах жизни человека.
Игровая зависимость официально признана психическим расстройством. Всемирная организация здравоохранения включила его в международный классификатор МКБ-11. Чтобы установить диагноз, специалисты ориентируются на три главных критерия:
Американская психиатрическая ассоциация также определяет игровую зависимость как устойчивую или повторяющуюся страсть к азартным играм, которая приводит к существенному психологическому дискомфорту или нарушениям в повседневной жизни.
Специалисты из "Клиники Мэйо" выделяют ряд характерных симптомов лудомании:
Исследования свидетельствуют, что люди с импульсивным поведением или психологическими трудностями, в частности, депрессией, тревожными расстройствами или алкогольной зависимостью, особенно уязвимы к лудомании.
В Украине лицензионные представители бизнеса по закону интегрировали Responsible gambling, где игрок на начальном этапе сам ограничивает себя, тем самым уменьшая собственные риски лудомании. Это качественно выделяет легальных представителей игорного бизнеса от нелегальных, у которых нет этого инструмента.
На основе анкеты Американской психиатрической ассоциации Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) создала онлайн-тест с 9 вопросов, чтобы оценить вероятность наличия зависимости. Впрочем, следует помнить, что такой тест не является официальным медицинским диагнозом. Выявить лудоманию и назначить соответствующее лечение может только квалифицированный специалист.
Если у вас или ваших родных и знакомых возникли проблемы с игровой зависимостью, вы можете позвонить по горячим линиям помощи:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о лудомании в Украине.
Также "Комментарии" писали о психологии азартных игр.
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