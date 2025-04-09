Игровая зависимость и как ее распознать по быстрому тесту

Азартные игры активируют систему вознаграждений в мозге, чем высвобождают дофамин – гормон, вызывающий чувство удовольствия. Кроме того, не только победы увлекают игроков. Даже проигрыш может побуждать человека продолжать играть в надежде "отыграться". Как распознать, когда обычный увлечение перерастает в игровую зависимость.

Игровая зависимость

Что такое игровая зависимость

Игровая зависимость (лудомания) – это расстройство поведения, характеризующееся неконтролируемым влечением к азартным играм, которое приводит к негативным последствиям в разных сферах жизни человека.

Игровая зависимость официально признана психическим расстройством. Всемирная организация здравоохранения включила его в международный классификатор МКБ-11. Чтобы установить диагноз, специалисты ориентируются на три главных критерия:

— потеря контроля над азартными играми

— предпочтение игре над другими аспектами жизни

— продолжение игры, невзирая на негативные последствия

Американская психиатрическая ассоциация также определяет игровую зависимость как устойчивую или повторяющуюся страсть к азартным играм, которая приводит к существенному психологическому дискомфорту или нарушениям в повседневной жизни.

Как распознать игровую зависимость

Специалисты из "Клиники Мэйо" выделяют ряд характерных симптомов лудомании:

Постоянные размышления об азартных играх и способах добыть деньги для ставок

Потребность увеличивать размер ставок для достижения того же азарта

Неудачные попытки контролировать или прекратить игру

Раздражительность или тревога при попытках ограничить азартные игры

Желание отыграться после проигрыша

Утаивание масштабов увлечения игрой от близких

Ухудшение отношений, проблемы в работе или обучении из-за азартных игр

Исследования свидетельствуют, что люди с импульсивным поведением или психологическими трудностями, в частности, депрессией, тревожными расстройствами или алкогольной зависимостью, особенно уязвимы к лудомании.

В Украине лицензионные представители бизнеса по закону интегрировали Responsible gambling, где игрок на начальном этапе сам ограничивает себя, тем самым уменьшая собственные риски лудомании. Это качественно выделяет легальных представителей игорного бизнеса от нелегальных, у которых нет этого инструмента.

Тест на игровую зависимость

На основе анкеты Американской психиатрической ассоциации Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) создала онлайн-тест с 9 вопросов, чтобы оценить вероятность наличия зависимости. Впрочем, следует помнить, что такой тест не является официальным медицинским диагнозом. Выявить лудоманию и назначить соответствующее лечение может только квалифицированный специалист.

Если у вас или ваших родных и знакомых возникли проблемы с игровой зависимостью, вы можете позвонить по горячим линиям помощи:

16-77 – горячая линия Национальной службы здоровья Украины

044 590-57-05 или 0800 50 13 77 – горячие линии КРАИЛ

380 67 563 50 90 – горячая линия УГКЦ относительно лудомании

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лудомании в Украине.

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