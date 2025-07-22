Бездомный в США выиграл миллион долларов в лотерею: на что потратит

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Slava Kot
Бездомный Армандо Видаль более 15 лет жил на улице, но в один день его жизнь изменилась. Он выиграл 1 миллион долларов в лотерею Triple Red 777 Scratchers. После победы Армандо Видаль рассказал, как планирует потратить выигрышные деньги.
Бездомный выиграл миллион долларов в лотерею. Фото из открытых источников
Армандо Видаль остался без жилья в 2008 году из-за травмы, лишившей его работы. Он переехал в дешевый район Калифорнии, а впоследствии стал бездомным. Часть денег Видаль тратил в местном магазине, где периодически покупал лотерейные билеты.
В апреле он принес свои два лотерейных билета купленных за 10 долларов в надежде, что сможет обменять их хоть на какой-нибудь выигрыш. Сначала мужчина подумал, что выиграл всего 200 долларов. Но продавец внимательно проверил билет и спросил его: "Что ты собираешься делать с миллионом долларов?"
Теперь миллионер рассказал, как он потратит деньги.
Также в комментарии местному изданию Армандо Видаль заявил, что "я просто не могу дождаться, чтобы скрыться с улиц".
Шансы выиграть главный приз в игре Triple Red 777 составляют примерно до 2 миллиардов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но его жизнь превратилась в ад.
Также "Комментарии" писали о математике, получавшем джекпот в лотерею 14 раз.