Бездомный в США выиграл миллион долларов в лотерею: на что потратит

Бездомный Армандо Видаль более 15 лет жил на улице, но в один день его жизнь изменилась. Он выиграл 1 миллион долларов в лотерею Triple Red 777 Scratchers. После победы Армандо Видаль рассказал, как планирует потратить выигрышные деньги.

Бездомный выиграл миллион долларов в лотерею. Фото из открытых источников

Армандо Видаль остался без жилья в 2008 году из-за травмы, лишившей его работы. Он переехал в дешевый район Калифорнии, а впоследствии стал бездомным. Часть денег Видаль тратил в местном магазине, где периодически покупал лотерейные билеты.

В апреле он принес свои два лотерейных билета купленных за 10 долларов в надежде, что сможет обменять их хоть на какой-нибудь выигрыш. Сначала мужчина подумал, что выиграл всего 200 долларов. Но продавец внимательно проверил билет и спросил его: "Что ты собираешься делать с миллионом долларов?"

"Я подумал: "Что?" — и именно так я узнал, что выиграл миллион долларов", — рассказал Видаль.

Теперь миллионер рассказал, как он потратит деньги.

"Видаль работает над тем, чтобы найти жилье, где есть кровать, несколько собак, а также планирует инвестировать свой выигрыш, чтобы деньги продолжали поступать. После того, как его победа стала вирусной в апреле, Видаль также планирует оставаться гораздо менее заметным в будущем", — говорится в пресс-релизе Калифорнийской лотереи.

Также в комментарии местному изданию Армандо Видаль заявил, что "я просто не могу дождаться, чтобы скрыться с улиц".

Шансы выиграть главный приз в игре Triple Red 777 составляют примерно до 2 миллиардов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но его жизнь превратилась в ад.

Также "Комментарии" писали о математике, получавшем джекпот в лотерею 14 раз.