Advantage play: как игроки могут получить преимущество в азартных играх

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Slava Kot
Практически каждая азартная игра имеет встроенное преимущество, обеспечивающее прибыль заведения в долгосрочной перспективе. Это математическое преимущество может быть на уровне от 1% до 30% и более процентов. Однако advantage play позволяют уменьшить, нивелировать или обойти преимущество казино, игровых заведений или букмекеров.
Адвантивные игры, которые предпочитают игрока. Фото из открытых источников
Advantage play (игра с преимуществом) можно определить как использование навыков, аналитики, дисциплины и математических стратегий, чтобы изменить баланс шансов в свою пользу. В отличие от обычных игроков, полагающихся на удачу, адвантеры планируют свои действия, анализируют вероятности и ищут способы получить дополнительное преимущество.
Наиболее адвантивными играми в казино считается блэкджек, где преимущество игрока можно повысить до 1,5%. Среди самых известных игроков-адвантеров была группа студентов MIT, которые в 1990-х годах заработали миллионы долларов, применяя подсчет карт в блэкджеке. Их история стала основой книги и фильма "21".
В свою очередь некоторые игры фактически не дают шансов игроку получить преимущество, особенно в долгосрочной перспективе. Например в игре кено преимущество казино составляет – 25-29%, а в рулетке – 2,63-7,89%.
Подсчет карт
Подсчет карт позволяет игроку отслеживать, какие карты уже вышли из колоды, чтобы оценить вероятность выпадения выгодных карт в дальнейшем. В результате, игрок может увеличить ставки, когда шансы на его стороне, и снизить их при меньших возможностях на победу. Подсчет карт используют чаще всего блэкджеку и в других карточных играх.
Другим методом получить преимущество может быть Hole-carding – это когда игрок пытается увидеть "скрытую" карту дилера. Edge Sorting – эта техника использует мелкие, иногда едва заметные, дефекты на обратной стороне игральных карт. Если игрок может идентифицировать эти дефекты, он получает информацию о номинале карты и дополнительном преимуществе.
Также опытные игроки могут подмечать ошибки дилеров или слабости в перетасовке карт, используя эти наблюдения для прогноза будущих ходов. Это требует исключительного внимания, памяти и тренировки.
Advantage play в игровых автоматах
В игровых автоматах есть возможности для advantage play, хотя они менее распространены, чем в карточных играх. К примеру, некоторые игровые автоматы должны собрать определенную сумму перед выплатой джекпота. Опытные игроки могут отслеживать такие автоматы и начинать играть, когда джекпот приближается к своему максимальному значению, увеличивая свои шансы на выигрыш.
Бонус-хантинг
Бонус-хантинг применяется в основном в онлайн-казино. Игроки ищут самые выгодные бонусы и промоакции, пытаясь максимизировать свои выплаты, минимизируя риски. Кроме того, благодаря бонусам определенные неадвантивные игры могут стать предпочтительными игроку.
Хотя бонусы часто имеют высокие требования к отыгрышу, опытные игроки могут использовать их в свою пользу.
К примеру онлайн-казино может давать поздравительный бонус free bet (бесплатная ставка). В этом случае игрок может делать ставку в двух разных казино на разные исходы события, что позволит ему в любом случае быть в выигрыше.
Также игроки могут использовать другие бонусы, фрибеты, кэшбеки и отслеживание смены коэффициентов, чтобы повысить свои шансы. Опытные бонусхантеры разрабатывают сложные системы для минимизации риска и максимизации прибыли.
Большинство методов advantage play не нарушают закон, но могут нарушать внутренние правила казино. К примеру, игрока, которого заподозрили в подсчете карт, могут попросить покинуть заведение, а в онлайн-казино заблокировать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о бонусах и промоакции в онлайн казино.
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