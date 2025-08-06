Advantage play: как игроки могут получить преимущество в азартных играх

Практически каждая азартная игра имеет встроенное преимущество, обеспечивающее прибыль заведения в долгосрочной перспективе. Это математическое преимущество может быть на уровне от 1% до 30% и более процентов. Однако advantage play позволяют уменьшить, нивелировать или обойти преимущество казино, игровых заведений или букмекеров.

Адвантивные игры, которые предпочитают игрока. Фото из открытых источников

Что такое advantage play

Advantage play (игра с преимуществом) можно определить как использование навыков, аналитики, дисциплины и математических стратегий, чтобы изменить баланс шансов в свою пользу. В отличие от обычных игроков, полагающихся на удачу, адвантеры планируют свои действия, анализируют вероятности и ищут способы получить дополнительное преимущество.

Наиболее адвантивными играми в казино считается блэкджек, где преимущество игрока можно повысить до 1,5%. Среди самых известных игроков-адвантеров была группа студентов MIT, которые в 1990-х годах заработали миллионы долларов, применяя подсчет карт в блэкджеке. Их история стала основой книги и фильма "21".

В свою очередь некоторые игры фактически не дают шансов игроку получить преимущество, особенно в долгосрочной перспективе. Например в игре кено преимущество казино составляет – 25-29%, а в рулетке – 2,63-7,89%.

Как можно получить преимущество в азартных играх

Подсчет карт

Подсчет карт позволяет игроку отслеживать, какие карты уже вышли из колоды, чтобы оценить вероятность выпадения выгодных карт в дальнейшем. В результате, игрок может увеличить ставки, когда шансы на его стороне, и снизить их при меньших возможностях на победу. Подсчет карт используют чаще всего блэкджеку и в других карточных играх.

Другим методом получить преимущество может быть Hole-carding – это когда игрок пытается увидеть "скрытую" карту дилера. Edge Sorting – эта техника использует мелкие, иногда едва заметные, дефекты на обратной стороне игральных карт. Если игрок может идентифицировать эти дефекты, он получает информацию о номинале карты и дополнительном преимуществе.

Также опытные игроки могут подмечать ошибки дилеров или слабости в перетасовке карт, используя эти наблюдения для прогноза будущих ходов. Это требует исключительного внимания, памяти и тренировки.

Advantage play в игровых автоматах

В игровых автоматах есть возможности для advantage play, хотя они менее распространены, чем в карточных играх. К примеру, некоторые игровые автоматы должны собрать определенную сумму перед выплатой джекпота. Опытные игроки могут отслеживать такие автоматы и начинать играть, когда джекпот приближается к своему максимальному значению, увеличивая свои шансы на выигрыш.

Бонус-хантинг

Бонус-хантинг применяется в основном в онлайн-казино. Игроки ищут самые выгодные бонусы и промоакции, пытаясь максимизировать свои выплаты, минимизируя риски. Кроме того, благодаря бонусам определенные неадвантивные игры могут стать предпочтительными игроку.

Хотя бонусы часто имеют высокие требования к отыгрышу, опытные игроки могут использовать их в свою пользу.

К примеру онлайн-казино может давать поздравительный бонус free bet (бесплатная ставка). В этом случае игрок может делать ставку в двух разных казино на разные исходы события, что позволит ему в любом случае быть в выигрыше.

Также игроки могут использовать другие бонусы, фрибеты, кэшбеки и отслеживание смены коэффициентов, чтобы повысить свои шансы. Опытные бонусхантеры разрабатывают сложные системы для минимизации риска и максимизации прибыли.

Большинство методов advantage play не нарушают закон, но могут нарушать внутренние правила казино. К примеру, игрока, которого заподозрили в подсчете карт, могут попросить покинуть заведение, а в онлайн-казино заблокировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бонусах и промоакции в онлайн казино.

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