Зеленский ввел ограничения на азартные игры в интернете: о чем речь, какие плюсы и минусы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Тексты соответствующего указа №234/2024 и решения СНБО (оба от 20 апреля) опубликованы на сайте главы государства. Что можете сказать о данном решении, учитывая, что многие операторы гемблинга в стране, работают не совсем в рамках украинского законодательства, скрывая имитацию игровых автоматов в своих мгновенных лотереях? Как оценивает шаг, что военным запретят доступ к казино? Будет ли выполняться все, что прописано в решении СНБО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Азартные игры. Фото: из открытых источников

Правоохранителям пора стать активнее

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко называет решение СНБО разноплановым.

"Что касается ограничений для военных, то, прежде чем сказать, как они будут работать, нужно увидеть какие-то документы на основании чего и как они будут реализованы. Зачем? Что именно будет ограничено? Каким образом? Кто будет контролировать? Без внедрения ГСОМ (государственная система онлайн-мониторинга) подобный контроль достаточно сложно осуществить в принципе. Что касается самого внедрения ГСОМ, то, если бы не война, государственная система онлайн-мониторинга должна была заработать еще в конце 2022-го года, или же в начале 2023-го", – отметил Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что война отсрочила введение ГСОМ и в декабре 2023 года Кабмин уже принимал решение об окончательном утверждении всех возможных документальных оснований для его внедрения. Поэтому, выражает надежду эксперт, что после принятия Указа президента ситуация наконец-то сдвинется с места, поскольку абсолютно все легальные организаторы рынка азартных игр ожидают внедрения ГСОМ, потому что, прежде всего, ее применение позволит избежать любых инсинуаций относительно того, что кто-то не доплачивает, не платит и так далее. Так же позволит достаточно четко различить, кто работает по правилам и легально, а кто пытается уклоняться от системы регулирования.

"Поскольку у нас именно лицензированных организаторов рынка азартных игр можно по пальцам сосчитать, то не думаю, что там будут какие-то проблемы с внедрением. Еще раз подчеркиваю, что весь "белый рынок" заинтересован во внедрении этой системы", – отметил Юрий Гаврилечко.

Что касается деятельности лотерей, то эксперт обращает внимание, что в Указе почти ничего на этот счет нет, кроме того, что СБУ должна начать определенные проверки.



"Надеюсь, СБУ присоединится к деятельности БЭБ, которая, как свидетельствует информация на сайте БЭБ, выдвинула подозрения руководителям нескольких национальных лотерей по поводу имитации на их сайтах азартных игр. Поскольку по действующему законодательству еще с 2012 года, лотереи у нас не считаются азартными играми. Вот и выходит, что они не считаются азартными играми, но на их сайтах имитируются именно азартные игры. И такая ситуация была раньше, поскольку именно лотереи не подпадали под законодательный запрет игорного бизнеса, введенного с мая 2009 года. И под эгидой лотерей работали всяческие не очень легальные бизнесы, связанные с азартными играми. Если это не исправить, то ситуация может вернуться в тот же период, и у нас будет множество нелегалов, которые действуют под эгидой лотерей снова", – подчеркнул эксперт.

Что касается вопроса запрета нелегальных сайтов, то, по словам эксперта, их количество превышает количество легальных сайтов на два порядка, то есть в 100 раз. Если легальных онлайн-заведений у нас где-то полтора десятка, то нелегальных больше 1200. И соответственно, если правоохранители после этого Указа президента, наконец, сосредоточят свое внимание на борьбе с нелегалами, то это будет очень хорошо. Так как тот же КРАИЛ может обнаружить подобные сайты и передать информацию в правоохранительные органы, но блокировать эти сайты можно только по решению суда. Опять-таки это не дело КРАИЛ, а поиском подобных сайтов должны заниматься правоохранительные органы.

"Возвращаясь к первому вопросу, одна из главных проблем состоит в том, что данные военных могут оказаться на нелегальных сайтах, после чего оказаться в стране-агрессоре. Потому что часть этих нелегальных сайтов, так или иначе, связана с российскими компаниями. Однако это проблема не военных, а это проблема наших правоохранителей, которые вовремя не реагируют на ситуацию и такие сайты не блокируют, потому что обычному пользователю каждый раз проверять на сайте КРАИЛ, а действительно ли тот сайт, на котором он играет входит в соответствующий реестр, нереально. Соответственно каждый должен заниматься своим делом. Правоохранители – бороться с нелегалами, КРАИЛ – регулировать деятельность "белого рынка", – констатировал Юрий Гаврилечко.

Попытка решить проблему не с того конца и не теми методами

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук, комментируя ряд решений, вытекающих из Указа президента, отметил, что есть такая категория решений, как простые и правильные решения.

"Вот это как раз попытка решить проблему не с того конца и не теми методами, потому что мы бьем не по причинам, а по следствиям. По каким-то… шашечки или ехать. Вопрос в том, что любые запреты, особенно в Украине не работают. Это показала больше, чем 30-летняя история запретов по алкоголю, по сигаретам, по азартным играм, по проституции, по наркотикам. Любую тему, какую не возьми, где запрещено, если это идет на уровне государства, на уровне глубинной культуры доверия к чиновникам, то люди найдут способ, как это обойти. Тем более, что у нас уровень правоприменительной практики такой, что вот этот бизнес коммерческой деятельности будет точно "крышеваться" соответствующими силовыми правоохранительными структурами контрольными. То есть, это расширение серой экономики, черного рынка, увеличение источников дохода правоохранителей, тех людей, которые будут завязаны на правовое или судебное обслуживание данного сегмента рынка. И как показывает практика никакого дополнительного поступления бюджет, никакого морального духа, сбережения ресурсов военнослужащих не будет. Потому что корни нужно искать совершенно в другом", – высказался эксперт.

По его мнению, вместо дерегулирования, вместо создания дополнительных условий, вместо поиска действительно верного способа мотивации украинцев на поддержку ВСУ, на мобилизацию, на работу в бизнесе мы видим запреты, регулирование, контрольные проверки – все то, что не работало до войны.

"Я не понимаю, зачем такая мера. Методы запретной, авторитарной экономики в Украине не действуют и едва ли данный пример будет исключением из правил", – отметил Ярослав Романчук.

Что касается борьбы с нелегалами на рынке азартных услуг, то Ярослав Романчук считает, что запреты вряд ли подействуют, потому как предприимчивые деятели придумают разны способы как обойти запреты, задействую те же VPN, другие способы обхода ограничений, будут другие азартные игры.

"Нужно по-другому поступать с теми же военными, чтобы они не играли. Нужно по-другому делать режим оплаты и опять же, люди свои деньги тратят… Нельзя устраивать детский сад или детский трудовой лагерь, когда ты следишь за тем, что дети кушают, куда они ходят. Так же нельзя, особенно со взрослыми людьми, особенно которые на фронте", – отметил эксперт.

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