Выиграл джекпот на 200 миллионов и упустил шанс всей жизни

В Калифорнии владелец лотерейного билета Mega Millions, который мог получить джекпот в размере 197,5 миллиона долларов, так и не появился за своим выигрышем. Эта уникальная возможность изменить жизнь окончательно утрачена 8 декабря 2024 года, когда истек срок подачи заявки на получение приза.

Кто-то выиграл 200 миллионов в лотерею, но не пришел за джекпотом

В декабре прошлого года лотерея Mega Millions разыгрывала джекпот в размере 395 миллионов долларов. Победителями стали сразу два лотерейных билета. Один из победителей уже получил свою часть джекпота. Другой "счастливчик", выигравший 197,5 миллиона долларов, так и не обратился за выигрышем в течение года.

Представители лотереи рассказали, что выигрышный лотерейный билет был приобретен в декабре 2023 года на автозаправочной станции Chevron в Энсино, штат Калифорния. Именно этот билет содержал выигрышную нумерацию: 21, 26, 53, 66, 70 и Mega Ball – 13.

Представитель лотереи Кэролин Беккер указывает, что несмотря на утрату шанса для одного человека, неиспользованный выигрыш пойдет на финансирование государственных образовательных программ в Калифорнии.

За последние 10 лет в Калифорнии каждый год остаются без потенциального победителя джекпоты от 40 до 50 миллионов долларов. Кроме того, общая сумма таких выигрышей с момента основания лотереи четыре десятилетия назад превысила 1 миллиард долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда мужчина нашел купюру на парковке и благодаря ей стал миллионером.

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