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Технические проблемы или что-то большее: Vbet столкнулся с кризисом выплат в Украине

В социальных сетях пишут, что Vbet не выплатил деньги афилиатам и игрокам в Украине

сегодня, 11:39
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Черновалова Кристина

В последнее время в украинских Telegram каналах активно обсуждается ситуация с компанией Vbet, известным оператором азартных игр. По сообщениям в социальных сетях, Vbet не выплачивает средства своим афилиатам-партнерам и игрокам в Украине.

Технические проблемы или что-то большее: Vbet столкнулся с кризисом выплат в Украине

Выплатил ли Vbet деньги аффилиатам и игрокам в Украине

Первые жалобы появились еще 15 апреля, когда пользователи начали сообщать о проблемах вывода выигрышей с сайта. С тех пор многие игроки сталкиваются с тем, что их запросы на вывод средств отклоняются без объяснения причин. В социальных сетях и форумах появляется все больше сообщений о том, что деньги на счетах Vbet невозможно вывести, а некоторые даже шутят, что они превратились в "фантики".

Технические проблемы или что-то большее: Vbet столкнулся с кризисом выплат в Украине - фото 2

В телеграмм канале также пишут, что, по словам одного из работников компании, большинство игроков уже проиграли свои средства на платформе, поскольку не могли их вывести.

Журналисты издания "Комментарии" пытались связаться с представителями Vbet, чтобы получить комментарии по этой ситуации, но компания не отвечает ни на звонки, ни на сообщения в соцсетях.

Читайте на портале "Комментарии" — С начала 2024 года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью , выросло вдвое. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот. По состоянию на август 2024 года, Реестр лудоманов насчитывает 7 874 человека, что свидетельствует о значительном росте этого показателя по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинская система регулирования азартных игр, претерпев в последние годы значительные реформы, находится на стадии развития. Европейский опыт может служить примером для адаптации украинского законодательства в сфере азартных игр, в частности гармонизации нормативных актов и согласования с правилами ЕС. Поэтому именно сейчас пора изучить опыт европейских стран , имеющих развитые и успешные системы регулирования азартных игр, рассмотреть их основные правовые стандарты и организационные аспекты.



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