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Скандал в гемблинг-индустрии: как азартные игры маскировались под лотереи в Украине

Нелегальную деятельность лотерейщиков «заметили» только после уголовных производств БЭБ, - Виктория Закревская

сегодня, 12:04
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Черновалова Кристина

Последствия уголовных расследований в сфере лотерей и азартных игр в Украине обсуждаются уже несколько месяцев, но значительные сдвиги произошли только недавно. Лотерейные операторы, де-факто организовывавшие азартные игры, обошли законодательные требования, используя правовые пробелы, позволявшие им вести деятельность практически беспрепятственно, иногда прямо под носом у правоохранительных органов. Об этом заявила Виктория Закревская, заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам.

Скандал в гемблинг-индустрии: как азартные игры маскировались под лотереи в Украине

Лотерейные операторы в Украине маскировали азартные игры

Ситуация с налогообложением компаний-организаторов рынка азартных игр с самого начала возвращения гемблинга в легальное правовое поле, во второй половине 2020 года, рассматривалась крайне тенденциозно. Почти все, кто заботился о налогообложении, то есть – члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, участники разных ВСК Рады, которые "искали деньги" для наполнения государственного бюджета, чиновники Минфина, представители СМИ и т.п. – всегда обращали внимание только на деятельность лицензированных организаторов гемблинга и оставляли без внимания работу операторов лотерей”, — отметила Виктория.

По материалам, полученным от КРАИЛ, БЭБ инициировало блокировку доступа к сайтам лотерейных операторов, где раньше можно было найти любую азартную игру.

После рейдов и проверок, оказалось, что ряд известных компаний-операторов государственных лотерей использовал свои легальные сайты для проведения незаконных азартных игр. По словам Закревской, такие действия — явное злоупотребление доверием и манипуляцией законодательной базой.

“Если бы не БЭБ, наверное многие и замалчивали бы нелегальную деятельность операторов лотерей по организации азартных игр! Часто подобные "активности" остаются без внимания из-за отсутствия контроля или недостаточной осведомленности общественности. И только чрезвычайная активность стражей порядка заставляет СМИ и политиков обратить внимание на работу нелегалов”, — подчеркнула Закревская.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1031825-viktoriya-zakrevska-nelegalnu-diyalnist-loterejnykiv-pomityly-lyshe-pislya-kryminalnyh-provadzhen
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