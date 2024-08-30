Недавно портал "Комментарии" опубликовал материал, в котором говорится, что один из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) якобы разработал схему, позволяющую владельцам игорного бизнеса избегать уплаты лицензионных сборов. Материал базируется на расследовании коллег издания "Коротко. Про".

ООО «Спейсикс» отрицает связи с российским бизнесменом

Сразу после публикации, компания ООО "Спейсикс", управляющая брендом Cosmolot, выступила с официальным заявлением, в котором категорически отрицает любые связи с упоминавшимся в расследовании российским бизнесменом Сергеем Токаревым.

ООО "СПЕЙСИКС" — украинская компания с прозрачными процессами и ответственным подходом к работе. Акцентируем внимание, что у нашей компании нет и никогда не было никаких связей со страной-агрессором Россией, — подчеркнули представители компании.

Представитель компании "Спейсикс" Елена Бабыкина уверяет, что в структуре компании нет никакого влияния со стороны российского бизнесмена. Кроме того, в компании отметили, что единственными акционерами компании являются основатель Сергей Потапов и инвестор из Великобритании Арнульф Дамерау.

"Никакого отношения, прямого или косвенного, никакого влияния на компанию такое лицо, как С. Токарев не оказывает", — подчеркнули представители.