Новые ставки, новые возможности: что ждет игорный бизнес в Украине

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) изучает возможность внедрения европейской модели налогообложения азартных игр. Издание "Комментарии" решили разобраться в тонкостях налогообложения азартных игр и потенциальных нововведениях. Журналисты обратились с запросом к председателю КРАИЛ Ивану Рыжему.

КРАИЛ рассматривает европейскую модель налогообложения азартных игр

В КРАИЛ отметили, что Комиссия не определяет налоговую политику, но может рекомендовать подходы к налогообложению. Сейчас в Украине действует следующая система: ставки налога варьируются в зависимости от типа игровой деятельности: 10% доходов от игровых автоматов и 18% других видов азартных игр. Новый рассматриваемый сейчас законопроект предлагает оставить одну ставку в 10% из всех видов доходов, что может способствовать росту индустрии.

"Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с учетом стоимости лицензий и других организационных финансовых, квалификационных требований к организаторам азартных игр", — говорится в сообщении КРАИЛ.

В то же время в ряде стран Европейского Союза игорный бизнес платит налог на валовой игровой доход (GGR), ставка которого в зависимости от страны составляет в среднем 15 процентов от GGR. В частности:

Эстония – 10 процентов от GGR,

Румыния – 16 процентов от GGR

Черногория – 10 процентов от GGR

Швеция – 18 процентов от GGR.

В КРАИЛ отметили, что опыт европейских стран поможет Украине выбрать лучшую налоговую модель для себя, ведь неправильный выбор может снизить интерес инвесторов и снизить доходы государства от игорного бизнеса.

Только правильно выбранная стратегия может увеличить доходы и помочь бороться с игровой зависимостью из-за регулирования отрасли.

Кроме налогов, регулирование азартных игр включает также лицензирование и обеспечение прозрачности. Все это вместе поможет создать здоровую среду для игорного бизнеса и защитить права игроков.

Эксперты считают, что успех регулирования азартных игр зависит от баланса между потребностями государства и созданием привлекательных условий для игроков и бизнеса. Правильное налогообложение может стать ключом к стабильному и ответственному рынку азартных игр в стране.

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