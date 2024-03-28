Нардеп назвал неожиданную проблему украинских военных: она распространена в 9 из 10 на передовой

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил о проблеме с лудоманией среди украинских военных на передовой. По его словам, азартные игры распространены среди военных и 9 из 10 солдат имеют с этим проблемы.



Нардеп считает, что украинские солдаты на передовой играют в азартные игры. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что на передовой украинские военные проигрывают деньги, играя в азартные игры.

"Это не просто проблема... 9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прям сейчас уничтожает моральное состояние военных", — пишет народный депутат.

Кроме того, Гончаренко указывает, что такая ситуация создает проблемы и в будущем для военнослужащих, которые попытаются вернуться в гражданскую жизнь. По его словам, военные вместо того, чтобы купить жилье или отложить деньги из своей зарплаты в 60-150 тыс., все проиграют, а потом могут оказаться в криминальном мире.

"Дальше вернется обратно в гражданскую жизнь и ничего нет. Повышенное чувство справедливости. Непонимание общества. Плюс еще нет ничего – создаст из него идеальную мишень для криминального мира", – добавляет Алексей Гончаренко.

Отметим, что по данным НБУ за 2023 год украинцы проиграли 144 млрд. гривен в онлайн-казино, это соответствует около 400 млн. гривен проигрышей ежедневно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал неожиданную угрозу на войне.

Также "Комментарии" писали, что военный, потерявший две ноги на войне, сравнил свою пенсию и гражданских. По его словам, в Украине существует несправедливость по этому поводу.

