Мужчина нашел купюру на парковке: благодаря ей он стал миллионером

Американский плотник Джерри Хикс из Северной Каролины стал примером невероятного везения. Мужчина шел в магазин и нашел на парковке купюру номиналом 20 долларов. Он решил попробовать удачу и приобрел лотерейный билет, принесший ему неожиданную победу – один миллион долларов.

20 долларов помогли мужчине выиграть миллион в лотерее. Фото из открытых источников

Джерри Хикс отправился в продуктовый магазин округа Эвери в Северной Каролине, США. Как сообщают американские СМИ, на парковке перед входом он увидел купюру в 20 долларов. Хикс решил использовать найденные деньги на кассе и приобрел лотерейный билет Extreme Cash. Позже выяснилось, что этот билет принес выигрыш в лотерее на миллион долларов.

Джерри Хикс получил свой приз в штаб-квартире образовательной лотереи Северной Каролины. Он решил выбрать единовременную выплату в 600 000 долларов вместо ежегодных выплат по 50 000 долларов в течение 20 лет. После налоговых вычетов Хикс забрал домой 429 007 долларов. Как рассказал Хикс, он планирует часть денег инвестировать в будущее своих детей и наслаждаться заслуженной пенсией после десятилетий работы плотником.

Как сообщает лотерея Северной Каролины, один миллион долларов является самым большим призом, который можно выиграть в игре Extreme Cash. По статистике, шансы выиграть такую сумму составляют 1 к 2 017 650, что делает победу Хикса особенно редким событием.

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