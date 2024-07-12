Мировой тренд усиления контроля над азартными играми: присоединится ли Украина

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Черновалова Кристина
Украина продолжает следить за мировыми тенденциями усиления контроля над азартными играми. Некоторые страны уже установили финансовые лимиты и требования к декларированию доходов игроков.
КРАИЛ об ограничениях в азартных играх
В частности, в Нидерландах молодые игроки (18-24 года) смогут тратить на азартные игры не более 300 евро в месяц, тогда как для игроков старше 24 лет лимит увеличен до 700 евро. В Бразилии же власти решили, что игроки должны показывать, сколько они зарабатывают, чтобы доказать, что их ставки соответствуют их доходам.
Журналисты обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с вопросом о возможности введения подобных ограничений в Украине.
Пока украинское законодательство не предусматривает таких ограничений, а комиссия не имеет полномочий для их введения. По информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), украинские игроки могут самостоятельно устанавливать лимиты на свои расходы. Кроме того, азартные игры разрешены только лицам старше 21 года.
Кроме того, в КРАИЛ отметили, что вопросы подачи деклараций об имущественном положении и доходах (налоговых деклараций) гражданами Украины регулируются положениями Налогового кодекса Украины.
Международный опыт показывает, что усиление регулирования азартных игр является глобальной тенденцией. Во многих странах вводятся мероприятия, направленные на защиту уязвимых слоев населения и предотвращение негативных социальных последствий. Однако эксперты отмечают, что такие меры могут иметь и негативные последствия, ограничивая свободу ответственных игроков и подталкивая их к нелегальным платформам.
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