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Мировой тренд усиления контроля над азартными играми: присоединится ли Украина

КРАИЛ об ограничениях в азартных играх: позиция регулятора и перспективы изменений

сегодня, 11:31
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украина продолжает следить за мировыми тенденциями усиления контроля над азартными играми. Некоторые страны уже установили финансовые лимиты и требования к декларированию доходов игроков.

Мировой тренд усиления контроля над азартными играми: присоединится ли Украина

КРАИЛ об ограничениях в азартных играх

В частности, в Нидерландах молодые игроки (18-24 года) смогут тратить на азартные игры не более 300 евро в месяц, тогда как для игроков старше 24 лет лимит увеличен до 700 евро. В Бразилии же власти решили, что игроки должны показывать, сколько они зарабатывают, чтобы доказать, что их ставки соответствуют их доходам.

Журналисты обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с вопросом о возможности введения подобных ограничений в Украине.

Пока украинское законодательство не предусматривает таких ограничений, а комиссия не имеет полномочий для их введения. По информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), украинские игроки могут самостоятельно устанавливать лимиты на свои расходы. Кроме того, азартные игры разрешены только лицам старше 21 года.

Кроме того, в КРАИЛ отметили, что вопросы подачи деклараций об имущественном положении и доходах (налоговых деклараций) гражданами Украины регулируются положениями Налогового кодекса Украины.

“Рассмотрение вопроса об установлении требований к представлению игроками организаторам азартных игр деклараций об имущественном состоянии и доходах возможно в случае внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения”, — говорится в сообщении КРАИЛ.

Международный опыт показывает, что усиление регулирования азартных игр является глобальной тенденцией. Во многих странах вводятся мероприятия, направленные на защиту уязвимых слоев населения и предотвращение негативных социальных последствий. Однако эксперты отмечают, что такие меры могут иметь и негативные последствия, ограничивая свободу ответственных игроков и подталкивая их к нелегальным платформам.



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