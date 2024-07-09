Математик выиграл 14 раз в лотерею: из-за него во всем мире изменили правила азартных игр

Румынский математик Стефан Мандель разработал систему, позволившую ему выиграть в лотерею – 14 раз. Благодаря своей математической схеме мужчина сумел выиграть джекпоты в лотерею на общую сумму около 30 млн. долларов.



Математик создал схему, с помощью которой 14 раз выиграл в лотерею. Фото из открытых источников

Стефан Мандель родился в Румынии и работал за несколько десятков евро в месяц. Мужчина хотел выехать из страны и разработал стратегию, которая позволила ему выиграть первый раз в лотерее в Румынии. Мандель снова повторил свое достижение и с помощью выигранных денег переехал в Израиль, а затем поселился в Австралии.

Математик назвал свою математическую схему побед в лотереи "комбинаторной конденсацией". Метод Менделя базировался на том, что в некоторых лотереях джекпот мог быть выше, чем все возможные комбинации лотерейных билетов.

Например, в лотерее, в которой необходимо угадать 6 чисел от 1 до 40, общее количество возможных комбинаций составляет 3 838 380 вариантов. Математик участвовал в лотереях, джекпот которых превышал 10 млн. долларов, а цена лотерейного билета была 1 доллар. Таким образом, Стефан Мандель, используя все комбинации на лотерейных билетах, гарантированно выигрывал джекпот.

Математик несколько раз выиграл джекпот в Австралии, после чего лотереи в стране сменили свои правила и запретили одному человеку использовать все возможные комбинации в азартных играх. Не имея возможности продолжать играть, Мендель в 1992 году переехал в США, где также благодаря своей схеме выиграл в лотерею.

Румынским математиком заинтересовались американские спецслужбы, в частности, ЦРУ и ФБР, которые начали его подозревать в мошенничестве. Продолжительное расследование не выявило противоправных действий со стороны Менделя. После огласки дела о мужчине, выигравшем 14 джекпотов, правила лотереи были изменены во всем мире по примеру Австралии.

В 1995 году математик объявил о своем банкротстве. Он пояснил, что судебные дела повлекли за собой много финансовых проблем. Впоследствии Стефан Мандель переехал жить на Тувалу – островную страну в Тихом океане, где занимается разными инвестиционными схемами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США зафиксировали рекордный выигрыш в лотерею.

Также "Комментарии" писали о математике из Украины, который заявил, что расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света.

