Франция, США, Великобритания: самые смелые подходы в борьбе с игровой зависимостью

Когда азарт превращается в зависимость, каждая секунда в игре может стоить не только денег, но и стабильности в жизни. Во избежание этого страны мира внедряют уникальные подходы к мониторингу игрового поведения. Франция, Великобритания, США, Испания и другие страны используют технологии, алгоритмы и законодательные инструменты для выявления первых признаков лудомании и помогать игрокам еще до того, как они окажутся на грани краха. Центр ответственной игры (RGC) при содействии Slots City провел исследованием международного опыта борьбы с лудоманией

Как Франция отслеживает лудоманов: признаки игровой зависимости под контролем

Франция

Во Франции реформирование рынка азартных игр началось в 2010 году, когда было введено регулирование онлайн-гемблинга. Результаты этой реформы впечатляют: валовой игровой доход в стране вырос с 10,7 млрд. евро в 2021 году до 12,9 млрд. евро в 2022 году. Однако вместе с ростом рынка выросли и риски для игроков. Национальное управление по азартным играм (ANJ) получило задачу защищать игроков от зависимости.

ANJ мониторит игроков по ряду критериев, среди которых:

Поведение после проигрыша : если игрок пытается отыграть утраченное, это сигнализирует о возможной зависимости.

Социальная изоляция : увлеченность игрой, что приводит к дистанцированию от семьи и друзей.

Финансовые проблемы : ссуда денег для продолжения игры и агрессивное поведение в случае прекращения игры.

ANJ также определяет подозрительное поведение, например постоянную попытку игроков вернуться в игру после проигрышей или агрессивную реакцию на ограничения. Такие методы позволяют оперативно выявлять рисковых игроков.

Великобритания

В Великобритании борьба с игровой зависимостью происходит на законодательном уровне. Законодательные условия и Кодекс практики обязывают операторов внедрять системы взаимодействия с клиентами, основанные на трех этапах:

Идентификация : операторы азартных игр должны использовать алгоритмы для анализа поведения игроков. Они обращают внимание на расходы клиентов, время, проведенное в игре, и индикаторы поведения. Действие : если система определяет рискованное поведение, оператор обязан связаться с клиентом для обсуждения ситуации и предложения мер самоограничения. Оценка операторам необходимо анализировать эффективность своих действий и , при необходимости, совершенствовать системы мониторинга.

США

В Соединенных Штатах Америки основой для диагностики игровой зависимости является "Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам" (DSM-V), созданное Американской психиатрической ассоциацией. Данное руководство определяет четкие критерии, помогающие специалистам диагностировать зависимость. Среди этих критериев:

Устойчивое желание играть : даже после больших проигрышей игрок возвращается к игре.

Увеличение ставок : для получения эмоционального удовольствия игрок повышает размеры ставок.

Неспособность контролировать азартное поведение : повторные попытки прекратить игру или сократить время игры.

DSM-V классифицирует зависимость в зависимости от количества соответствующих критериев: легкая (4-5 критериев), средняя (6-7) и тяжелая (8-9). По этим критериям игроки получают психологическую поддержку и соответствующие рекомендации.

Напомним, что в Украине с начала 2024 года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью, выросло вдвое. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот. По состоянию на август 2024 года, Реестр лудоманов насчитывает 7874 человека.