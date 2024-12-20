Что будет с данными и деньгами после ликвидации КРАИЛ: вот что известно

Журналисты "Комментариев" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с ключевыми вопросами по ее ликвидации. Что будет с финансами на счетах? .

Ликвидация КРАИЛ: что будет с документами и деньгами

Передача данных, включая лицензионные дела, финансовые отчеты и другую важную документацию, станет одним из главных вызовов ликвидации.

"Учитывая, что Закон № 4116 не подписан Президентом Украины и не вступил в силу, КРАИЛ обеспечивает выполнение предоставленных Законом об азартных играх полномочий в полном объеме", — отметили в Комиссии.

Что касается безопасности, в КРАИЛ отмечают: будут приняты все необходимые меры, чтобы защитить данные от утечек или несанкционированного доступа. Однако детали того, как именно это будет организовано, пока не разглашаются.

Не менее важный вопрос – финансы. Журналисты спросили, как будут переданы средства, остающиеся на счетах КРАИЛ, и кто будет отвечать за новые платежи от участников рынка азартных игр. Представители комиссии ответили, что механизмы передачи обязательств и средств еще на этапе разработки. Все это зависит от финального формирования новых органов, которые получат полномочия от КРАИЛ.

Напомним, что закон предусматривает масштабные реформы в регулировании азартных игр. Полномочия КРАИЛ будут распределены между двумя новыми органами: один будет отвечать за формирование политики, другой за ее реализацию.

Ранее "Комментарии" писали, что 5 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9256-д, предусматривающий значительные изменения на рынке азартных игр. Центральным аспектом документа является ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и создание нового Уполномоченный орган. Это решение вызвало широкий резонанс среди экспертов и игроков рынка. Попробуем разобраться, что именно изменится и какие последствия ожидают игорный бизнес в Украине.