Азартные игры в Украине: стало известно, сколько людей никогда не "играли"

89,7% украинцев никогда не играли в азартные игры. Таковы результаты нового анонимного онлайн-опроса о мнении общественности о сфере азартных игр, которое провела Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Азартные игры в Украине (фото из открытых источников)

Стало известно, что в опросе приняли участие 13486 респондентов, из которых 1383 респондента имели опыт игры в азартных играх.

"Если сравнивать с прошлогодним опросом, который проводила КРАИЛ, то количество участников выросло в 32 раза (с 421 до 13486), учитывая при этом, что сроки проведения были уменьшены свыше шести месяцев до почти двух (!), а количество вопросов наоборот увеличено с 16 до 18. Это свидетельствует об актуальности и важности темы азартных игр среди населения", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что важной тенденцией является рост процента тех, кто никогда не играл в азартные игры (с 47 до 89,7%), и увеличение количества женщин среди респондентов (с 40 до 74,9%).

Кроме того, есть изменения в росте популярности онлайн-игр в сети Интернет (с 64% до 82,3%) по сравнению с наземными заведениями (с 28% до 17,7%).



Опрос проводился с 07.03.2024 по 30.04.2024 в формате CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) и состоял из двух блоков – 8 общих вопросов и 10 вопросов для игроков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ввел ограничения на азартные игры в Интернете. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Тексты соответствующего указа №234/2024 и решения СНБО (оба от 20 апреля) опубликованы на сайте главы государства.