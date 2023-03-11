Получают ли клиенты "Париматч" деньги с заблокированных счетов

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать счета 120 физических лиц и 287 юридических лиц по решению СНБО. Одним из заблокированных лиц оказалась букмекерская компания "Париматч". Таким образом, 250 млн гривен на счетах игроков также были заблокированы. В "Париматче". Ответили, что ждать клиентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".

СНБО заблокировал счета "Париматч". Фото из открытых источников

Указ президента №145/2023 от 10 марта 2023 года заблокировал 120 и 287 физических и юридических лиц. Одной из компаний стал холдинг "Париматч", который не ожидал принятия такого решения и обратился к Зеленскому. В компании сообщают, что обвинения безосновательны, ведь "Париматч" вышел из российского рынка. Кроме того, букмекерская компания утверждает, что контакты с СБУ несли лишь формат угроз, запугивания и вымогательства.

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Известно, что на счетах "Париматч" заблокировано 250 млн грн игроков, которые не могут их вывести. Букмекер ответил, смогут ли украинцы получить эти деньги.

"Пока фактически заблокировано 250 млн грн средств наших клиентов. Они принадлежат клиентам и я уверен, что так или иначе они смогут получить доступ к этим денежным средствам", — рассказал директор холдинга Максим Ляшко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло третье по величине банкротство банка в истории США. Известно, сколько денег было на счетах банковского учреждения и смогут ли клиенты Silicon Valley Bank вернуть средства.

Также "Комментарии" писал, что Украина заблокировала крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов/