logo

BTC/USD

20287.58

ETH/USD

1443.86

LTC/USD

67.74

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Азарт 2023 Получают ли клиенты "Париматч" деньги с заблокированных счетов
commentss НОВОСТИ Все новости

Получают ли клиенты "Париматч" деньги с заблокированных счетов

Букмекерская компания ответила, смогут ли ее клиенты получить доступ к заблокированным средствам на счетах "Париматч".

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать счета 120 физических лиц и 287 юридических лиц по решению СНБО. Одним из заблокированных лиц оказалась букмекерская компания "Париматч". Таким образом, 250 млн гривен на счетах игроков также были заблокированы. В "Париматче". Ответили, что ждать клиентов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Получают ли клиенты "Париматч" деньги с заблокированных счетов

СНБО заблокировал счета "Париматч". Фото из открытых источников

Указ президента №145/2023 от 10 марта 2023 года заблокировал 120 и 287 физических и юридических лиц. Одной из компаний стал холдинг "Париматч", который не ожидал принятия такого решения и обратился к Зеленскому. В компании сообщают, что обвинения безосновательны, ведь "Париматч" вышел из российского рынка. Кроме того, букмекерская компания утверждает, что контакты с СБУ несли лишь формат угроз, запугивания и вымогательства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Известно, что на счетах "Париматч" заблокировано 250 млн грн игроков, которые не могут их вывести. Букмекер ответил, смогут ли украинцы получить эти деньги.

"Пока фактически заблокировано 250 млн грн средств наших клиентов. Они принадлежат клиентам и я уверен, что так или иначе они смогут получить доступ к этим денежным средствам", — рассказал директор холдинга Максим Ляшко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло третье по величине банкротство банка в истории США. Известно, сколько денег было на счетах банковского учреждения и смогут ли клиенты Silicon Valley Bank вернуть средства.

Также "Комментарии" писал, что Украина заблокировала крупнейший сайт покера Pokerstars и еще 708 ресурсов/



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/11/697925/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!