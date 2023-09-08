Как навести порядок и искоренить российский след в игорном бизнесе Украины: мнения экспертов

Появляется всё больше данных, что основные игроки на рынке азартных игр Украины связаны с РФ. Что нужно сделать, чтобы эту связь разорвать и вообще навести порядок в данном сегменте бизнеса? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Азартные игры. Фото: из открытых источников

Рынок азартных услуг нужно переформатировать буквально "с нуля"

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

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"К сожалению, засилье представителей страны-агрессора в украинском игорном бизнесе – лишь штришок общей неприятной картины. А сколько рашистов было в наших органах госуправления, силовых структурах, в энергетике, финансах, промышленности, даже ВПК!? Мы, похоже, до сих пор не осознали, что нам нужны структурные сценарии реформы, защищающей нашу экономику, политику, безопасность от всего российского, в том числе – капитала. И никакая юридическая казуистика тут не должна становится защитой для врага! Если мы не можем этого сделать – чего тогда хотим от Индии, Турции, Бразилии, Китая, которые активно торгуют с РФ, помогают ей обходить санкции? Ведь сами мы достаточно лояльно относимся к рашистскому капиталу, работающему внутри нашей страны".

По мнению эксперта, важно показать пример – как с этим надо бороться. И, если говорим о рынке азартных услуг, подчеркивает он, его нужно переформатировать буквально "с нуля", чтобы порвать со всеми порочащими связями, вышвырнуть все компании, имеющие контакты с российским капиталом.

"Для очищение украинского рынка азартных игр от российского заразы просто косметических мер недостаточно. Я бы обнулил все лицензии, которые были выданы до широкомасштабного вторжения РФ. Нужна кардинальная реструктуризация рынка данных услуг. И новая система мониторинга, захода на этот рынок – с четкой проверкой конечных бенефициаров и управляющих. Чтобы категорически не допустить даже самых мелких подозрений на наличие связей со страной-агрессором или связанных с ней структур", – говорит Ярослав Романчук.

Такие же решительные действия, считает он, должны быть касательно любого бизнеса, работающего в РФ.

"Если в Украине допускают такие проволочки спустя более полутора лет полномасштабной войны, что уж говорить о наших партнерах, стремящихся торговать с Россией – и вполне логично кивающих на Украину как на страну, которая сама имеет отношения с агрессором?! В конце концов, игорный бизнес – это не продовольственная или энергетическая безопасность, где допускаются определенные отношения с РФ. Игорка – такой сегмент рынка, где нет оправданий для наличия российского следа", – акцентирует эксперт.

То, как преступно медленно идет очищение данного рынка от представителей страны-агрессора или структур, связанных с ней, говорит о том, что "пятая колонна", прочные-порочные коммерческие связи с врагом до сих остаются сильными в украинских органах госуправления, уверен Ярослав Романчук.

"И я бы на месте наших силовых структур использовал данный фактор, чтобы идентифицировать таких людей и привлечь их к ответственности. Как минимум – навсегда лишить возможности работать в органах госуправления", – заключает эксперт.

Бояться того, что государство введет драконовские налоги, а казино уйдут с рынка, не стоит

Политтехнолог Юрий Подорожний считает, что связь основных игроков на украинском рынке азартных игр с РФ – уже неопровержимый факт.

"Сколько разговоров было вокруг необходимости легализации игорного бизнеса еще несколько лет назад! Золотой дождь обрушился на СМИ накануне принятия закона об игорном бизнесе. "Заказухи" было – огромное количество. И этот дождь, очевидно, обильно лился на депутатов, чиновников, правоохранителей. И действительно, кого тогда интересовало происхождение компаний, работающих на рынке? В то время редкие голоса, поднимавшие проблемы, связанные с игорным бизнесом, считались чуть ли не маргинальными", – отмечает эксперт.

И вот – проблемы. Никаких Лас Вегасов никто в Украине не построил, подчеркивает Юрий Подорожний. Да и зачем, если в интернете эти казино собирают средства, сопоставимые расходам государства на закупку оружия для отпора российской агрессии!

"Но налоги, мизерные налоги, уплачивающие казино – ничто с доходами, получаемыми россиянами, – акцентирует эксперт. – Не буду поднимать вопрос ответственности за сложившуюся ситуацию. Это бессодержательно. К сожалению, мы – страна, в которой никто не несет ответственности. Ни политической, ни криминальной".

Но что-то делать, безусловно, надо. По мнению Юрия Подорожнего, следует проявить политическую волю – и обложить эти казино налогами, оставляющими их владельцам не более 10-15% нынешних доходов, а сами казино передать в управление назначенной государством управленческой компанией (возможно, даже без смены собственника).

"Конечно, простой запрет этих казино приведет, что игроки перейдут в доступные казино за границей. Поэтому необходимо осторожно, но твердо принять решение в этой сфере. Бояться того, что государство введет драконовские налоги, а казино уйдут с рынка, не стоит, – считает эксперт. – Во-первых свято место пусто не бывает. Во-вторых, новые компании и при таких налогах будут иметь колоссальные доходы".

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