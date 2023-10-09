Игорный бизнес в Украине оказался запятнанным из-за российского следа у советников регулятора - детали

Целью легализации игорного бизнеса в Украине, с инициативой которой выступал сам президент Владимир Зеленский, было привлечение средств в бюджет, однако проект обернулся скандалами — в Консультационно-экспертный совет при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей были введены люди, не имеющие опыта в отрасли , но известны из-за связей с РФ. Об этом говорится в материале издания "Телеграф": "Доигрались: как руководят индустрией азарта неопытные "советники" с пророссийским шлейфом".

Игорный бизнес в Украине (фото из открытых источников)

Так, руководителем КЭС стал Антон Кучухидзе, а среди результатов работы органа указано 15 заседаний за 6 месяцев и ряд законопроектов, к которым совет предоставил замечания. При этом прошлый состав Консультационно-экспертного совета КРАИЛ распустил из аргументации "работал безрезультатно" 12 августа 2022 года.

Предыдущий состав КЭС был известен благодаря первому заместителю руководителя – им стал гражданин Латвии и Украины Борис Баум, связываемый с депутатами российской Госдумы Бабаковым, Гинером и Воеводиным, и работавший генеральным продюсером российского RTVI. Якобы на должность его продвинул заместитель руководителя ОП того времени Кирилл Тимошенко. В СМИ отмечали, что именно Баум лоббировал выдачу лицензии букмекеру, связанному с РФ, но проект сорвался из-за скандала.

После начала боевых действий в феврале 2022 года Баум уехал из страны. Тогда же Национальная полиция открыла уголовное производство (№ 12022000000000558), где отмечается, что доля полученных от игорной деятельности доходов была скрыта.

За весь довоенный 2021 год игорный бизнес принес в госбюджет 127 грн 03 коп, что послужило инициативе Кабмина ликвидировать КРАИЛ, соответствующий законопроект был представлен в Верховную Раду.

Руководитель Консультационно-экспертного совета Антон Кучухидзе, ранее никак не пересекавшийся с игорным бизнесом, руководит пока еще и Ukrainian Gambling Council. Однако позиционирует себя он как политолог-международник, в таком качестве ходил по каналам Медведчука и медиа Левочкина. Также он присутствовал во власти: работал помощником нардепа "Оппоблока" Ларина, в 2014 году баллотировался в Совет от этой партии (№71).

Журналисты напомнили, что именно Кучухидзе говорил, что "легализация игорного рынка спасет страну от коронавируса", а также, что "турист с Ближнего Востока ежедневно тратит в Киеве 800 евро, из них 300 евро приходится на гостиницу… 500 евро могут быть направлены на участие в азартных играх".

