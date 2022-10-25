Холдинг Techiia завел в Украину российского букмекера 1xBet - расследование

Украинский IT-холдинг Techiia имеет прямые связи с российским букмекером 1xBet и, по всей вероятности, помогал ему с получением лицензий для работы в Украине. Об этом в своем расследовании "Семейные связи. Кто связывает украинский холдинг Techiia с российским букмекером 1xBet" пишет " УНИАН ", ссылаясь на расследование журналистов телеканала "Прямой".

Букмекер 1xBet. Фото: из открытых источников

Как известно, в украинских СМИ начали появляться данные о возможном сотрудничестве холдинга Techiia с 1xBet. Журналисты подвергли сомнению происхождение 60 млн долларов, которые Techiia передала в поддержку ВСУ – это размер всей выручки компании за 2021 год, а соучредитель холдинга Олег Крот не смог четко объяснить, откуда тогда такие деньги на благотворительность.

После этого всплыла связь второго соучредителя Юрия Лазебникова с российским букмекером: до 2020 года Лазебников был директором ООО "МЕ-ЭСТЕЙТ", владельцем которого был Сергей Цыбин, являющийся сегодня владельцем ООО "Твоя беттинговая компания", которая и получала лицензии на работу 1xBet в Украине.



"Именно поэтому родилось подозрение о том, что именно украинский холдинг Techiia мог помогать заводить 1xBet в Украину, а взнос в 60 млн долларов в поддержку ВСУ мог быть платой от российского букмекера за положительное решение КРАИЛ в выдаче ему лицензий на работу в Украине", — говорится в публикации.

В пользу этого подозрения сыграл и тот факт, что уже после начала полномасштабной войны киберспортивная компания WePlay Esports, входящая в холдинг Techiia, продолжала сотрудничать с российским букмекером 1xBet, летом и в сентябре 2022 года транслировавшим соревнования по Counter Stri: WePlay Academy League, проводимые украинской киберспортивной компанией, анонсировал ставки на них.

Еще в начале 2021 года WePlay Esports с радостью объявлял о своей дружбе и сотрудничестве с 1xBet. Но сегодня в Techiia отрицает какие-либо связи со сканадальным букмекером.

Но, как обнаружили журналисты, сегодня Techiia и 1xBet имеют прямую родственную связь. Дело в том, что главным юристом WePlay Esports работает Роман Родин, являющийся родным братом Александра Родина, директора ООО "Твоя беттинговая компания", которая и получала лицензии на работу 1xBet в Украине. Александр Родин и Роман Родин вдвоем были зарегистрированы по одному адресу в Киеве по улице Леонида Первомайского, 3, кв. 7, говорится в расследовании. Более того, гражданская жена директора украинского 1хBet Диана Шаповалова, согласно ее странице в Facebook, также работает в юридическом отделе WePlay Holding, то есть в подчинении родного брата своего мужа.

Журналисты подчеркивают, что после того, как в СМИ попала информация о продолжении сотрудничества Techiia с 1xBet, на сайтах последнего стали исчезать все следы WePlay Esports и анонсы его соревнований.

"Очевидно, попав в скандал, в Techiia пытались убрать любые свои следы на сайтах 1xBet. Но как это можно сделать, не имея прямого контакта с российским букмекером и не влияя на него?", — говорится в расследовании, авторы которого не исключают, что вопросы "зачистки" упоминаний украинских киберспортивных соревнований на сайтах российского букмекера могли обгораться прямо на семейных ужинах семьи Родиных " .





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