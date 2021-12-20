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Украинская команда GGPoker стремительно растет: международный бренд объявил о подписании еще одного Амбассадора

Егор BigGOGI Зарев стал новым Амбассадором GG

сегодня, 10:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Известный в покерном комьюнити стример и профессиональный игрок Егор BigGOGI Зарев стал новым Амбассадором GG. В ролике-презентации Амбассадора Егор предстал в образе Черчилля, Ганди и Конфуция. Эти исторические персонажи — аватарки в покерном клиенте GGPoker и олицетворяют стиль самой игры, определенные поведенческие паттерны игроков. Об этом информирует портал "Комментарии".

Украинская команда GGPoker стремительно растет: международный бренд объявил о подписании еще одного Амбассадора

GGPoker. Фото из открытых источников


Напомним, 9 декабря GGPoker объявил первого украинского Амбассадора — Дениса SantaZzza Чуфарина. Его представление состоялось под девизом “Погружайся в покер”. 

Международный бренд GGPoker (ООО “НСУС ЮА”) 11 августа 2021 года получил лицензию на деятельность в Украине — на основании решения КРАИЛ №484. 

GG успешно сотрудничает со звездами мировой индустрии. Представителями бренда являются обладатель шести браслетов Мировой серии покера, “Игрок десятилетия” по версии GPI канадец Даниэль Негреану; легендарный американский покерист и актер Дэн Билзерян; лучший игрок Германии, которого называют “покерным вундеркиндом”, Фёдор Хольц.

Также GGPoker известен благодаря проведению самых масштабных покерных турниров. В 2020-том за грандиозное онлайн-событие WSOP (Мировая серия покера) с призовыми 27,5 млн долларов покер-рум получил награду Книги рекордов Гиннесса. 

Читайте также на портале "Комментарии" – международный бренд GGPoker представил первого украинского амбассадора. Это успешный игрок и популярный стример Денис SantaZzz Чуфарин. Известный в комьюнити профессиональный покерист — еще и профессиональный дайвер. Поэтому презентация амбассадора состоялась в необычном формате. Дайвинг и покер, действительно, имеют много общего — например, ряд терминов. Отыскать параллели и стать участником множества конкурсов призывают на официальных страницах украинского GGPoker в соцсетях



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