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Новости партнеров “Погружение в покер”: международный бренд GGPoker представил первого украинского амбассадора

GGPoker получил лицензию на деятельность в Украине 11 августа 2021 года

сегодня, 11:25
Автор:

Станислав Молчанов
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Это успешный игрок и популярный стример Денис SantaZzz Чуфарин. Известный в комьюнити профессиональный покерист — еще и профессиональный дайвер. Поэтому презентация амбассадора состоялась в необычном формате. Дайвинг и покер, действительно, имеют много общего — например, ряд терминов. Отыскать параллели и стать участником множества конкурсов призывают на официальных страницах украинского GGPoker в соцсетях.

“Погружение в покер”: международный бренд GGPoker представил первого украинского амбассадора

GGPoker. Фото из открытых источников


Напомним, международный бренд GGPoker (ООО “НСУС ЮА”) получил лицензию на деятельность в Украине 11 августа 2021 года. Среди преимуществ онлайн покер-рума — комфортная игра, технологичный софт, ряд уникальных продуктов и большое комьюнити игроков разных уровней.

GG успешно сотрудничает со звездами мировой индустрии. Представителями бренда являются обладатель шести браслетов Мировой


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCgYJ7lki_3AOZ5FxAlWJ1XA/videos
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