Новый владелец Parimatch: как это повлияет на будущее компании

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Черновалова Кристина
Сергей Портнов, ранее возглавлявший наблюдательный совет Parimatch Group, теперь контролирует всю компанию. Он выкупил акции у Екатерины Белорусской и других мелких акционеров, тем самым стал единственным владельцем. Белорусская, которая раньше управляла бизнесом, объявила, что решила вовсе уйти из индустрии.
Сергей Портнов стал новым владельцем Parimatch Group
Журналисты “Комментариев” обратились к экспертам, чтобы разобраться, что повлияло на смену владельца и какие могут быть последствия. Игорь Романюк, издатель журнала "Азарт", объяснил, что для компании в целом ничего кардинально не изменилось — просто один из владельцев выкупил доли у другого.
Екатерина Белорусская и Сергей Портнов начали совместное развитие бизнеса в 2011 году, и их сотрудничество неоднократно подогревало интерес медиа. В интервью для Forbes Белорусская поделилась, что их семьи были связаны дружескими отношениями, а отец Екатерины, Эдуард Швиндлерман, даже профинансировал обучение Сергея в Лондоне. Некоторые предполагают, что между Сергеем Портновым и Екатериной Белорусской могли быть даже романтические отношения.
Стоимость сделки по выкупу акций Parimatch пока не раскрыта, но эксперты рынка считают, что речь может идти о сумме, превышающей 100 миллионов долларов.
Напомним, что в прошлом году Parimatch попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, что значительно осложнило её деятельность в стране. Но на фоне кадровых изменений и полной смены владельца компания Parimatch сохраняет шансы на возобновление своей деятельности в Украине.
Почти аналогичного мнения придерживается и Игорь Романюк:
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