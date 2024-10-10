Новый владелец Parimatch: как это повлияет на будущее компании

Сергей Портнов, ранее возглавлявший наблюдательный совет Parimatch Group, теперь контролирует всю компанию. Он выкупил акции у Екатерины Белорусской и других мелких акционеров, тем самым стал единственным владельцем. Белорусская, которая раньше управляла бизнесом, объявила, что решила вовсе уйти из индустрии.

Сергей Портнов стал новым владельцем Parimatch Group

Журналисты “Комментариев” обратились к экспертам, чтобы разобраться, что повлияло на смену владельца и какие могут быть последствия. Игорь Романюк, издатель журнала "Азарт", объяснил, что для компании в целом ничего кардинально не изменилось — просто один из владельцев выкупил доли у другого.





Екатерина Белорусская и Сергей Портнов начали совместное развитие бизнеса в 2011 году, и их сотрудничество неоднократно подогревало интерес медиа. В интервью для Forbes Белорусская поделилась, что их семьи были связаны дружескими отношениями, а отец Екатерины, Эдуард Швиндлерман, даже профинансировал обучение Сергея в Лондоне. Некоторые предполагают, что между Сергеем Портновым и Екатериной Белорусской могли быть даже романтические отношения.

"Ну, все возможно. Думаю, что нет. А может и да. Я не уверен в этой информации. Но могу сказать, что владельцы не поменялись. Просто один владелец выкупил у другого. Почему? Потому что Эдуард в меру пожилой человек, я считаю, что ему уже и не нужна эта нервотрепка. Его жена занялась сейчас благотворительностью. А Сережа был у истоков, поэтому почему бы и нет. Я думаю, что позиция, что в Parimatch что-то поменялось, здесь неправильная. Просто сместились акценты среди владельцев", — рассказал Игорь Романюк.

Стоимость сделки по выкупу акций Parimatch пока не раскрыта, но эксперты рынка считают, что речь может идти о сумме, превышающей 100 миллионов долларов.

“Думаю, что это большие средства, потому что Parimatch, несмотря на то, что он не работает в Украине, он есть в разных странах. И там достаточно денег сейчас. Думаю, что может быть более 100 миллионов долларов", — рассказал директор компании "Волна 4444" Сергей Иваненко.

Напомним, что в прошлом году Parimatch попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, что значительно осложнило её деятельность в стране. Но на фоне кадровых изменений и полной смены владельца компания Parimatch сохраняет шансы на возобновление своей деятельности в Украине.

"В Украине часто все меняется очень быстро. То, что сегодня кажется невозможным, уже завтра может стать реальностью", — сказал Сергей Иваненко.

Почти аналогичного мнения придерживается и Игорь Романюк:

"Вернется ли Parimatch на рынок Украины, ну тут 50 на 50".