Playcity вместо КРАИЛ: чем будет отличаться новый регулятор азартных игр



















21 марта Кабинет Министров Украины принял решение о создании нового центрального органа исполнительной власти – Государственного агентства Украины "ПлейСити". Этот шаг стал ответом на многочисленные жалобы и критику в адрес утратившей доверие общества Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В правительстве уверяют, что новый орган будет работать более эффективно, прозрачно и будет соответствовать современным вызовам рынка азартных игр.

В Украине будет новый регулятор азартных игр Плейсити

В частности, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил , что с 1 апреля 2025 года КРАИЛ официально прекращает свою деятельность. Перед вновь органом встает непростая задача — как можно быстрее взять под контроль рынок и обеспечить эффективный государственный надзор.

"Ну что ж, эпоха КРАИЛ завершается. Теперь на смену ему приходит новое агентство с нестандартным названием – "ПлейСити". Почему именно "плей"? Почему "сити"? И почему на английском? Возможно, чтобы избежать ассоциаций с происходящим на рынке последние четыре года? Но вопрос остается открытым: можно ли играть там, где нужно работать? Как бы то ни было, если это действительно поможет наконец-то запустить ДСОМ и навести порядок в сфере азартных игр, то вперед! Желаю успеха Михаилу Федорову и новому руководителю "ПлейСити". С нашей стороны – полная поддержка", – подчеркнул Гетманцев.

Причины ликвидации КРАИЛ

КРАИЛ официально прекратила свою деятельность в 2024 году после принятия решения Верховной Радой Украины. Основными причинами такого шага стали коррупционные скандалы, политическая ангажированность и недостаточный контроль над финансовыми потоками. Одним из самых больших ударов по репутации КРАИЛ стали подозрения в сотрудничестве с операторами, связанными с российским бизнесом.

В частности, правоохранители обнаружили, что некоторые лицензии на осуществление игорного бизнеса выдавались компаниям, действовавшим в интересах российских онлайн-казино. В условиях войны с РФ это стало недопустимым. Кроме того, система онлайн-мониторинга, которая должна обеспечить прозрачный контроль на рынке, так и не была полностью внедрена. Это позволяло операторам избегать налоговых обязательств, а государственный бюджет терял значительные денежные средства.

При работе КРАИЛ также распространенной практикой стали мискодинг и деятельность "дропов". Использование мискодинга приводило к ежемесячным налоговым потерям в размере 2 миллиардов гривен, а "дропы" обеспечивали перевод средств на нелегальные игровые платформы. При этом у КРАИЛ не было действенных механизмов для самостоятельного внедрения санкций: в случае нарушений она могла только передавать материалы правоохранительным органам. Например, в 2022 году Комиссия сообщила Бюро экономической безопасности (БЭБ) о 1698 незаконных вебресурсов и 605 подпольных игорных залах, однако в итоге БЭБ открыло лишь 34 уголовных производства и ни одно из них не привело к конкретным решениям.

КРАИЛ также пыталась бороться с нелегальным рынком из-за социальной рекламы. Она распространяла информацию о рисках невыплат в нелегальных казино и возможных связях таких операторов с российскими структурами. Однако эффективность этой кампании оставалась низкой, поскольку зависела от местных инициатив и не могла конкурировать с масштабной рекламой азартных игр.

Цель создания "ПлейСити"

Новый регулятор создан с целью обеспечения эффективного надзора за игорным бизнесом в Украине. Правительство намерено ввести цифровые механизмы контроля, которые сделают процессы лицензирования автоматизированными и прозрачными. Основные задачи "ПлейСити" включают:

• детенизацию рынка азартных игр;

• усиленный контроль за финансовыми потоками;

• борьбу с нелегальными операторами;

• внедрение действенных механизмов предотвращения игровой зависимости;

• защита прав игроков.

Ожидается, что реформа принесет государству дополнительные налоговые поступления, которые могут доходить до 10-15 млрд грн в год.

Организационная структура "ПлейСити"

"ПлейСити" будет подотчетен Кабинету Министров Украины и будет координироваться вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Это означает, что новый регулятор будет ориентирован на цифровизацию и автоматизацию всех процессов.

Штат агентства будет составлять 61 человек, что значительно меньше численности КРАИЛ. Чиновники объясняют это желанием создать эффективную и компактную команду, способную оперативно реагировать на вызовы рынка. Также предполагается, что ПлейСити получит больше автономии в принятии решений и будет тесно сотрудничать с Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой.

Преимущества нового регулятора

Одной из ключевых проблем КРАИЛ было отсутствие Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая позволила бы контролировать деятельность операторов в режиме реального времени. Хотя создание этой системы было предусмотрено еще в 2022 году, она так и не была введена полноценно. В новом бюджете на 2025 год заложены средства на запуск и функционирование ГСОМ, что позволит отслеживать транзакции и бороться с налоговыми схемами.

Приоритетом для нового регулятора станет внедрение эффективных механизмов борьбы с лудоманией. КРАИЛ имела базу игроков, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх, однако ее эффективность была сомнительной, поскольку нелегальные операторы продолжали работать. ПлейСити планирует усовершенствовать этот реестр и обеспечить более жесткий контроль над рекламой игорного бизнеса.

Михаил Федоров заверил , что меры по борьбе с нелегальными игральными платформами будут значительно усилены.

"Мы внедряем комплексную систему проверки: сверяем данные с разными реестрами, проверяем наличие санкций и налоговых задолженностей. Если компания отвечает всем требованиям, лицензия выдается автоматически. Также мы стремимся создать электронную систему, которая будет мгновенно передавать провайдерам информацию о блокировке зеркал нелегальных сайтов. Будем блокировать их непрерывно, пока они не прекратят попытки обойти запрет", – подчеркнул Федоров.

Реакция общества и риски

Народный депутат Алексей Гончаренко скептически отнесся к реформе, отметив: "Сначала придумали КРАИЛ, руководителя которого поймали с коксом. Затем его ликвидировали и сделали "ПлейСити". Реформы, они таковы. Ну, посмотрим".

Несмотря на амбициозные цели, новый регулятор может столкнуться с сопротивлением со стороны игроков рынка, привыкших работать в тени. Также существует риск политического влияния на "ПлейСити". Если агентство не сможет сохранить независимость, реформа может стать лишь косметическим обновлением старой системы.

В целом успех "ПлейСити" будет зависеть от прозрачности его работы, независимости от политического давления и эффективности механизмов контроля. Если все заявленные реформы будут реализованы, то Украина получит прозрачный и подотчетный рынок азартных игр, который принесет пользу государственному бюджету.

В итоге главным вызовом станет преодоление коррупции и эффективное внедрение цифровых технологий, обеспечивающих надлежащий уровень контроля над индустрией азартных игр в Украине.