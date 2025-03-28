Playcity вместо КРАИЛ: чем будет отличаться новый регулятор азартных игр

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
21 марта Кабинет Министров Украины принял решение о создании нового центрального органа исполнительной власти – Государственного агентства Украины "ПлейСити". Этот шаг стал ответом на многочисленные жалобы и критику в адрес утратившей доверие общества Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В правительстве уверяют, что новый орган будет работать более эффективно, прозрачно и будет соответствовать современным вызовам рынка азартных игр.
В Украине будет новый регулятор азартных игр Плейсити
В частности, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил , что с 1 апреля 2025 года КРАИЛ официально прекращает свою деятельность. Перед вновь органом встает непростая задача — как можно быстрее взять под контроль рынок и обеспечить эффективный государственный надзор.
КРАИЛ официально прекратила свою деятельность в 2024 году после принятия решения Верховной Радой Украины. Основными причинами такого шага стали коррупционные скандалы, политическая ангажированность и недостаточный контроль над финансовыми потоками. Одним из самых больших ударов по репутации КРАИЛ стали подозрения в сотрудничестве с операторами, связанными с российским бизнесом.
В частности, правоохранители обнаружили, что некоторые лицензии на осуществление игорного бизнеса выдавались компаниям, действовавшим в интересах российских онлайн-казино. В условиях войны с РФ это стало недопустимым. Кроме того, система онлайн-мониторинга, которая должна обеспечить прозрачный контроль на рынке, так и не была полностью внедрена. Это позволяло операторам избегать налоговых обязательств, а государственный бюджет терял значительные денежные средства.
При работе КРАИЛ также распространенной практикой стали мискодинг и деятельность "дропов". Использование мискодинга приводило к ежемесячным налоговым потерям в размере 2 миллиардов гривен, а "дропы" обеспечивали перевод средств на нелегальные игровые платформы. При этом у КРАИЛ не было действенных механизмов для самостоятельного внедрения санкций: в случае нарушений она могла только передавать материалы правоохранительным органам. Например, в 2022 году Комиссия сообщила Бюро экономической безопасности (БЭБ) о 1698 незаконных вебресурсов и 605 подпольных игорных залах, однако в итоге БЭБ открыло лишь 34 уголовных производства и ни одно из них не привело к конкретным решениям.
КРАИЛ также пыталась бороться с нелегальным рынком из-за социальной рекламы. Она распространяла информацию о рисках невыплат в нелегальных казино и возможных связях таких операторов с российскими структурами. Однако эффективность этой кампании оставалась низкой, поскольку зависела от местных инициатив и не могла конкурировать с масштабной рекламой азартных игр.
Новый регулятор создан с целью обеспечения эффективного надзора за игорным бизнесом в Украине. Правительство намерено ввести цифровые механизмы контроля, которые сделают процессы лицензирования автоматизированными и прозрачными. Основные задачи "ПлейСити" включают:
• детенизацию рынка азартных игр;
• усиленный контроль за финансовыми потоками;
• борьбу с нелегальными операторами;
• внедрение действенных механизмов предотвращения игровой зависимости;
• защита прав игроков.
Ожидается, что реформа принесет государству дополнительные налоговые поступления, которые могут доходить до 10-15 млрд грн в год.
"ПлейСити" будет подотчетен Кабинету Министров Украины и будет координироваться вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Это означает, что новый регулятор будет ориентирован на цифровизацию и автоматизацию всех процессов.
Штат агентства будет составлять 61 человек, что значительно меньше численности КРАИЛ. Чиновники объясняют это желанием создать эффективную и компактную команду, способную оперативно реагировать на вызовы рынка. Также предполагается, что ПлейСити получит больше автономии в принятии решений и будет тесно сотрудничать с Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой.
Одной из ключевых проблем КРАИЛ было отсутствие Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая позволила бы контролировать деятельность операторов в режиме реального времени. Хотя создание этой системы было предусмотрено еще в 2022 году, она так и не была введена полноценно. В новом бюджете на 2025 год заложены средства на запуск и функционирование ГСОМ, что позволит отслеживать транзакции и бороться с налоговыми схемами.
Приоритетом для нового регулятора станет внедрение эффективных механизмов борьбы с лудоманией. КРАИЛ имела базу игроков, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх, однако ее эффективность была сомнительной, поскольку нелегальные операторы продолжали работать. ПлейСити планирует усовершенствовать этот реестр и обеспечить более жесткий контроль над рекламой игорного бизнеса.
Михаил Федоров заверил , что меры по борьбе с нелегальными игральными платформами будут значительно усилены.
Несмотря на амбициозные цели, новый регулятор может столкнуться с сопротивлением со стороны игроков рынка, привыкших работать в тени. Также существует риск политического влияния на "ПлейСити". Если агентство не сможет сохранить независимость, реформа может стать лишь косметическим обновлением старой системы.
В целом успех "ПлейСити" будет зависеть от прозрачности его работы, независимости от политического давления и эффективности механизмов контроля. Если все заявленные реформы будут реализованы, то Украина получит прозрачный и подотчетный рынок азартных игр, который принесет пользу государственному бюджету.
В итоге главным вызовом станет преодоление коррупции и эффективное внедрение цифровых технологий, обеспечивающих надлежащий уровень контроля над индустрией азартных игр в Украине.
Новости