Незаконная реклама лотерей в Украине: почему реклама серого гемблинга никуда не исчезла

Легальный рынок азартных игр в Украине находится в сложных условиях, сталкиваясь с давлением нелегальных операторов, в том числе лотерейщиков, действующих вне законодательства. "Комментарии" попытались подробно рассмотреть проблему нелегальной рекламы лотерей в стране и давления, которое она оказывает на легальных участников рынка и государственный бюджет.

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Проблема рекламы нелегальных лотерей

"Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей", подписанный президентом Украины 3 января 2025 года, запрещает рекламу азартных игр на телевидении и радио с 6:00 до 23:00, но наступление нелегальной рекламы лотерей в сети Интернет не прекращается. Операторы серого гемблинга продолжают применять агрессивные маркетинговые кампании, повсеместно заполняя информационное пространство своими предложениями.

Общая проблема связана с тем, что нелегальные лотереи не получают соответствующие лицензии и не платят налоги. По данным Министерства экономики, уклонение от уплаты налогов такими операторами наносит государству значительный ущерб. По оценкам экспертов, только в 2024 году нелегальные лотереи могли уклониться от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов гривен.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе считает, что реклама лотерей, действующих без официальных лицензий, создает существенные препятствия для развития легального игорного бизнеса и значительно вредит государственному бюджету. По его словам, даже принятие закона №9256-д вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию в ближайшей перспективе.

Продолжение нелегальной деятельности лотерей остается серьезной проблемой. Лотерейные операторы, игнорирующие необходимость получения соответствующих лицензий, фактически имитируют азартные игры, не уплачивая никаких налогов. Кроме того, реклама таких услуг активно распространяется в Интернете, продолжая обманывать игроков", подчеркнул Кучухидзе.

Как работает реклама серого гемблинга?

Незаконная реклама лотерей в Украине является сложным и многоуровневым явлением, проникающим во все возможные информационные каналы. Несмотря на запрет рекламы азартных игр в определенные часы на телевидении и радио, серые операторы активно используют цифровое пространство. Они привлекают современные маркетинговые инструменты, создавая впечатление легальности своих услуг и обеспечивая максимальный охват аудитории.

Одним из основных методов является массовое внедрение контекстной рекламы. Эти объявления обычно не содержат явных признаков азартных игр, но их слоганы, такие как "проверь свою удачу" или "получи выигрыш сейчас", создают иллюзию простоты и доступности. Ключевым элементом таких кампаний есть сокрытие реального характера предложения. Например, реклама может вести на сайты, формально не нарушающие законодательство, но являющиеся проводниками к нелегальным платформам.

Кроме того, лотерейщики активно используют технологии ретаргетинга. После посещения сайта пользователь начинает получать персонализированные объявления, постоянно напоминающие о возможности выиграть. Это создает психологическое давление и увеличивает вероятность того, что человек сделает ставку.

Социальные сети также важный инструмент в руках серых операторов. Telegram-каналы, страницы в Instagram и Facebook заполнены рекламой, обещающей "быстрые выигрыши" или "беспроигрышные лотереи". Часто такие каналы маскируются под легальные сообщества или информативные платформы, но их настоящая цель – привлечение новых пользователей к нелегальным услугам. Кроме того, многие Telegram-каналы являются анонимными, что затрудняет их регулировку и блокировку.

Еще одним мощным инструментом есть спонсорство. Нелегальные операторы заключают сделки с организаторами спортивных событий, шоу или даже новостными сайтами. В результате названия платформ появляются в эфирах или публикациях как "партнеры мероприятий". Такой подход не только повышает узнаваемость брендов, но создает впечатление их легальности. Особенно это заметно в медиапространстве, где спонсорские разделы заполнены "историями успеха", подчеркивающими возможность выигрыша, даже если это не соответствует действительности.

Важно также отметить, что серый гемблинг активно использует пробелы в законодательстве. Например, реклама лотерей формально не нарушает закон, поскольку они не считаются азартными играми. Такая ситуация позволяет серым операторам легально рекламировать свои услуги, невзирая на их нелегальный характер. Более того, благодаря высокой технологичности, такие компании быстро адаптируются к изменениям в законодательстве, разрабатывая новые способы охвата аудитории.

Эмоциональная составляющая является еще одним ключевым элементом рекламных кампаний. Серые операторы апеллируют к желанию легкого выигрыша, используя изображения счастливых победителей и большие суммы денег. Такая реклама создает иллюзию доступности богатства, что особенно влияет на людей с финансовыми трудностями. Она также игнорирует требования о предупреждении относительно рисков игровой зависимости, что обязательно для легальных операторов.

Почему государству не удается убрать незаконную рекламу лотерей

Несмотря на многочисленные усилия, государство на сегодняшний момент не в состоянии решить проблему незаконной рекламы лотерей. Основной причиной этого является слабый контроль и недостаточная эффективность мер, направленных на борьбу с нелегальной деятельностью. Рынок азартных игр до сих пор находится в состоянии правовой неопределенности, что позволяет недобросовестным операторам обходить установленные нормы.

Отсутствие четкой системы наказаний за нарушение закона является ключевым фактором, способствующим распространению незаконной рекламы. Как отметил эксперт рынка Евгений Зеленчук, "рынок привык ко вседозволенности". Это становится очевидным из того, что до недавнего времени Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая была ликвидирована в конце прошлого года, имея полномочия по наложению штрафов, применила их лишь несколько раз. А суммы тех штрафов, которые все же были наложены (в том числе 2 млн грн), были незначительными для компаний с большими финансовыми оборотами. Это создало ситуацию, когда нарушение закона стало более выгодным, чем его соблюдение.

Еще одна проблема – недостаточная координация между регуляторными органами. Участники нелегального рынка умело используют пробелы в законодательстве во избежание ответственности. Отсутствие должного взаимодействия контролирующими органами (тем же КРАИЛ), Национальной полицией и другими органами позволило нелегальным операторам продолжать рекламировать свою деятельность.

Кроме того, действующее законодательство имеет ряд недостатков. К примеру, реклама лотерей формально не подпадает под определение рекламы азартных игр. Это позволяет операторам использовать лазейки, чтобы продолжать рекламировать свои услуги без боязни перед штрафами. В то же время законодательные ограничения, например запрет рекламы на телевидении и радио с 6:00 до 23:00, часто игнорируются. К примеру, букмекерские конторы и онлайн-казино находят способы обойти эти запреты, представляя себя партнерами программ или публикуя скрытые рекламные материалы.

Еще один аспект — низкая эффективность контроля над цифровыми платформами, в частности Telegram-каналами. Анонимность этих каналов значительно усложняет мониторинг и наложение санкций. Несмотря на то, что закон о рекламе распространяется и на них, применение норм к анонимным ресурсам остается проблематичным. Это позволяет недобросовестным операторам активно использовать такие платформы для продвижения своих услуг.

Для решения проблемы требуются радикальные изменения. Необходимо внедрить эффективные механизмы мониторинга и усилить санкции, сделав их не просто формальностью, а реальным инструментом воздействия. Только тогда можно ждать, что правительство сумеет значительно ограничить распространение незаконной рекламы лотерей.