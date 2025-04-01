Как изменится сфера гемблинга в мире в 2025 году: основные нововведения

Сфера гемблинга в 2025 году претерпевает значительные изменения. И это касается не только интернет-гиганта Google, объявившего об обновлении политики, влияющей на рекламодателей, продвигающих контент, связанный с азартными играми. Многие европейские страны также меняют правила ведения игорного бизнеса. Рассмотрим подробнее, какие изменения ожидают гемблинг в текущем году и что это значит для индустрии.

Как изменятся правила гемблинга

Google меняет правила игры

Новое определение гемблинга и ограничения для афилиатов

Одним из самых существенных изменений, которые Google вводит в 2025 году, является уточнение понятия "гемблинг" и "контента, продвигающего гемблинг". Теперь любой сайт, предоставляющий прямые ссылки на азартные игры или способствующий их организации, будет считаться занимающимся продвижением гемблинга. Это существенно повлияет на афилиатов и агрегаторы, которые раньше могли получать прибыль от рекламы сайтов без прямых ставок.

Обновленные правила ограничивают деятельность афилиатов, позволяя им только предоставлять информацию или сравнительный анализ лицензированных игровых сервисов. Если они пытаются выйти за эти пределы, столкнутся с политическими ограничениями и риском блокировки аккаунта в Google Ads.

Специфические ограничения для разных стран

Еще одним важным изменением стало внедрение четких ограничений для разных стран. Ранее Google просто указывал на "страны с ограничениями", теперь же будет четкий список государств, где реклама гемблинга запрещена.

К примеру, полный запрет на рекламу азартных игр действует в Болгарии, Китае и Египте. Это означает, что ни один оператор или афилиат не сможет запускать рекламные кампании в Google Ads для этих рынков. В некоторых странах останутся определенные исключения, в частности, для официально лицензированных операторов.

Сертификация социальных казино и его последствия

Существенные изменения касаются и так называемых "социальных казино" – игр, имитирующих азартные игры, но не предлагающих реальные денежные выигрыши. Теперь рекламодатели, которые продвигают социальные казино, должны будут пройти отдельную сертификацию Google Ads. Кроме того, если компания одновременно рекламирует азартные игры и социальные казино, ей придется создавать отдельные рекламные аккаунты.

Google также вводит жесткий запрет на рекламу реального гемблинга в рамках социальных казино и связанных сайтах. Нарушение этого правила приведет к немедленным мерам со стороны компании, включая возможную блокировку учетной записи рекламодателя.

Уточнение по поводу игр на навыки и Mahjong

Google также вводит более четкие правила по рекламе игр, основанных на навыках. Часто такие игры ошибочно относили к гемблингу, что вызвало проблемы для рекламодателей. Теперь, если игра навыки подпадает под определение гемблинга в определенном регионе, рекламодатель должен отвечать всем требованиям и получить соответствующую сертификацию.

Еще одно обновление касается игры Mahjong. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Google запрещает рекламу версий Mahjong, где используются реальные деньги. Ранее политика компании не регулировала этот вид азартных игр, но теперь такие платформы будут заблокированы.

Жесткие требования к лицензированию

Изменения в политике также затрагивают вопросы лицензирования. Теперь рекламодатели должны не только иметь актуальные лицензии, но и сообщать Google в случае их аннулирования, приостановки или отзыва. Любая попытка размещать рекламу без действительных документов может привести к блокированию аккаунта.

Google всегда требовал соответствия рекламодателей лицензионным нормам, однако теперь компания еще больше усиливает контроль. Рекламодатели, не сообщающие об изменениях в своем лицензионном статусе, рискуют потерять доступ к рекламе навсегда.

Ужесточение контроля за рекламой социальных казино

Ранее Google разрешал определенные гибкие подходы к рекламе социальных казино, однако теперь компания вводит строгие правила. Нарушение новых норм может привести к немедленной блокировке аккаунта. Кроме того, если рекламодатель будет неоднократно нарушать правила по другим аспектам гемблинговой рекламы, он также может подвергнуться жестким санкциям.

Значительным изменением является то, что теперь Google классифицирует нарушение правил социальных казино как "грубые", что означает возможность мгновенной и безвозвратной блокировки аккаунта. Это сигнализирует о жесткой политике компании и ее стремлении к полному соблюдению правил.

Изменения законодательства в сфере гемблинга в странах Европы

Европейские страны в 2025 году также значительно усиливают меры по уменьшению теневого сектора, который в 2023 году составлял 21% общего объема онлайн-гемблинга (€13 млрд). Рассмотрим, какие изменения для игорного бизнеса вводят в 2025 году некоторые страны Европы.

Великобритания

Согласно бизнес-плану и бюджету Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC) на 2024-2025 годы, регулятор планирует значительно усовершенствовать использование данных и аналитики для более эффективного регулирования азартных игр. Это часть всеобъемлющей трехлетней корпоративной стратегии, направленной на модернизацию регулирования гемблинга в цифровую эпоху.

UKGC намерена инвестировать в улучшение своих основных операционных функций и использование технологий для борьбы с нелегальным гемблингом. Комиссия сосредотачивается на проактивном подходе и решении проблем на самых ранних этапах, что включает в себя использование передовых технологий мониторинга для выявления мошеннических платформ. Это позволит регулятору быстрее реагировать на потенциальные угрозы и более эффективно защищать потребителей от незаконных операторов.

Франция

Франция рассматривает возможность легализации онлайн-казино в 2025 году, что должно уменьшить теневой рынок (оценивается в €748 млн – €1,5 млрд ежегодно). Разрешены только спортивные ставки и покер, но планы включают расширение лицензий для других игр

С другой стороны, согласно последним данным, 1,4 млн французов имеют игровую зависимость, что побуждает государство к усилению мер по ответственному гемблингу, в частности через регулирование рекламы и ограничение доступа для уязвимых групп.

Германия

В 2025 году Германия полностью внедрила новый регуляторный акт (четвертое межштатное соглашение GlüNeuRStV), вводящее 5,3% налог на оборот для онлайн-слотов и покера. Операторы обязаны сотрудничать с местными партнерами для соблюдения требований

Германия также ужесточает требования к лицензиям, включая прозрачность финансовых операций и защиту игроков. Это соответствует общеевропейской тенденции к борьбе с отмыванием денег и нелегальным гемблингом.

Хорватия

Хорватия активно готовится к реформе гемблинг-индустрии, которая полностью вступит в силу с 2026 года, но ключевые подготовительные шаги проходят в 2025 году. Основные изменения включают повышение лицензионного сбора для операторов до €398,1 тыс. (с €265,4 тыс.) и введение прогрессивного налога на выигрыши игроков (10-30% в зависимости от суммы). Реклама онлайн-гемблинга ограничивается: запрещен ее показ в социальных сетях, YouTube, на улицах и из-за знаменитостей, а на ТВ/радио – только после 23:00. Для операторов вводятся жесткие требования: обязательная идентификация игроков, запрет автоматов в кафе и минимальное расстояние между букмекерскими конторами (200 м). Эти меры должны уменьшить теневой рынок и увеличить бюджетные поступления на €50–70 млн ежегодно, часть которых будет направлена на борьбу с зависимостью.

Испания

В 2025 году согласно Королевскому указу о коммерческих коммуникациях, Испания вводит строгие ограничения на рекламу гемблинга, в частности, относительно времени и контента, что уменьшает влияние на молодежь и уязвимые группы.

Нидерланды

До середины 2025 года Нидерланды планируют запретить нетаргетированную рекламу гемблинга, что потребует от операторов более точной таргетинга на аудиторию.

Общие тренды ЕС в сфере гемблинга

ЕС работает над устранением барьеров во внутреннем рынке, но подчеркивает, что регулирование гемблинга должно оставаться национальным, учитывая культурные и социальные особенности стран.

В Европейском Союзе постепенно внедряется программа 2030 г. Consumer Agenda. В рамках этой инициативы планируется усилить защиту потребителей, но с учетом существующих национальных систем, а не введение единых стандартов.

Также ЕС вводит "проверку на соответствие" цифровых политик, направленную на борьбу с незаконными операторами, игнорирующими национальные правила. Это должно обеспечить справедливую конкуренцию и защиту игроков.