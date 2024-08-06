Европейские уроки гемблинга для Украины: лицензии, налогообложение выигрыша и реклама

Украинская система регулирования азартных игр, претерпев в последние годы значительные реформы, находится на стадии развития. Европейский опыт может служить примером для адаптации украинского законодательства в сфере азартных игр, в частности гармонизации нормативных актов и согласования с правилами ЕС. Поэтому именно сейчас пора изучить опыт европейских стран, имеющих развитые и успешные системы регулирования азартных игр, рассмотреть их основные правовые стандарты и организационные аспекты.



Азартные игры в Украине. Фото из открытых источников

В первую очередь это:

• Лицензирование: организаторы гемблинга из Европейского Союза и стран Европы вне ЕС могут получить лицензию на проведение азартных игр по заранее установленному и неизменному механизму, однако он имеет свои особенности в каждом из государств.

• Налоги: европейские страны имеют разные подходы к налогообложению игровой индустрии. Единого стандарта не существует, но принципы налогообложения гемблинга общие, отличаются преимущественно процентные ставки и размеры лицензионных платежей.

• Реклама: любая европейская страна устанавливает свои разрешения и ограничения на рекламу азартных игр. Однако во всех странах Евросоюза:

— реклама рассчитана только на совершеннолетних и запрещена для детской и юношеской аудиторий;

— азартные игры не должны подаваться в рекламе как способ решения финансовых или личных проблем, а выигрыши – как источник дохода;

— реклама не должна побуждать тратить больше на ставки или больше времени на игру для получения больших выигрышей;

— участие в игре не должно подаваться как средство стать более привлекательным, богатым, социально значимым и т.п.

• Международное сотрудничество: важно учитывать международный опыт и сотрудничество с другими регуляторами азартных игр. Практика обмена опытом среди национальных регуляторов гемблинга является одним из краеугольных камней формирования общей европейской политики развития рынка азартных игр.

Рассмотрим опыт регулирования гемблинга в странах Европы на примере Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши и Румынии. Такой выбор обусловлен разными политико-экономическими условиями, формировавшими регуляторную и фискальную политику по отношению к рынку азартных игр в этих странах. Несмотря на множество разногласий, текущая ситуация в сфере регуляции и налогообложения имеет достаточно большое количество общих черт. Эта общность обеспечивается благодаря тесному международному сотрудничеству.

Как азартные игры регулируются в других странах

Италия: всем заправляет одно правительственное агентство

Азартные игры в Италии были легализованы в 1900-х, но на протяжении многих лет законодательство претерпевало изменения и сегодня там действует одно из самых современных и конкурентоспособных игровых законодательств в рамках Европейского Союза.

Вся игровая деятельность и требования к лицензированию организаторов казино в Италии контролируется правительственным агентством "Автономная администрация государственных монополий" (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado, AAMS). Это агентство было создано в соответствии с Законодательным декретом № 300 от 30 июля 1999 года. Это учреждение с юридическим статусом и широкой нормативной, административной, организационной, бухгалтерской и финансовой автономией. Его обязанность – защита игроков от обмана, невыплаты выигрышей, мошенничества, нарушение организаторами своих обязательств.

Также в ее полномочия входит выдача лицензий, регистрация игровых компаний, контроль и регулирование гемблинговой деятельности. Агентство активно борется с нелегальным бизнесом, вычисляя подпольные объекты незарегистрированных казино, а правоохранители закрывают их и возбуждают уголовные дела. Нарушение правил тоже жестко наказывается: изымается лицензия или останавливается ее действие.

Великобритания: комиссия по азартным играм следит за стандартами справедливости

Гемблинг в Соединенном Королевстве регулируется Комиссией по азартным играм в соответствии с Законом об азартных играх 2005 года. Эта комиссия регулирует различные формы азартных игр (онлайн-гемблинг, ставки на спорт, азартные игры в казино, лотереи и т.п.), следит за тем, чтобы организаторы отвечали стандартам справедливости, честности и прозрачности и выдают лицензии, в том числе – организаторам онлайн-игр.

Комиссия также уполномочена проводить расследование и соблюдать правила, налагать штрафы за их несоблюдение.

Нидерланды: политическую ответственность за "игру" несет министр

Легальный рынок азартных игр в Нидерландах сейчас находится на стадии обновления. Главный национальный регулятор гемблинга – Управление азартных игр Нидерландов (Netherlands Gaming Authority, Kansspelautoriteit, NGA) было создано только в 2012 году. В обязанности NGA входит выдача лицензий на азартные игры и регулирование работы большинства игорных заведений, в том числе работающих онлайн. Для игровых автоматов также требуется лицензия от местного муниципалитета.

Регуляцией азартных игр занимается также Таможенное и налоговое управление Нидерландов (Belastingdienst). Политическую ответственность за все, что связано с азартными играми, несет министр по правовой защите.

1 апреля 2021 года Управление азартных игр Нидерландов открыло голландский рынок онлайн-гемблинга, запустив лицензию на онлайн-гемблинг. BGA и Закон о налоге на ставки и азартные игры (BGTA) являются основными законами, регулирующими азартные игры в Нидерландах.

Польша: государственная монополия

Польская игральная индустрия жестко регулируется Законом об азартных играх, предусматривающим государственную монополию на лотереи, теле-бинго и онлайн-казино. Закон требует от иностранных организаторов получения польской лицензии на онлайн-ставки. Сайты, предлагающие азартные игры без соответствующей лицензии, блокируются и вносятся в Реестр нелегальных игровых сайтов. Поэтому иностранные компании часто стремятся получить лицензию через юридическое лицо, действующее исключительно на территории Польши.

Лицензии на азартные игры предоставляет Министерство финансов Польши. Именно этот орган проверяет, чтобы были выполнены все требования, предусмотренные законом, предоставляет лицензию и контролирует, законно ли ведется деятельность. Компетенции Министерства финансов могут быть делегированы подчиненным специализированным подразделениям.

Румыния: тернистый путь легализации

Рынок азартных игр в Румынии развивается уже 15-й год. В 2010 году был принят закон, легализовавший онлайн-игры, обязав компании получать государственную лицензию. В то же время не существовало органа, который мог бы выдать такую лицензию.

В конце концов, еще через три года правительство создало государственный орган для надзора за онлайн-гемблингом в стране – ONJN, который подчиняется Министерству финансов Румынии и имеет прерогативы правоприменения, а также уполномочен выдавать лицензии и разрешения организаторам игорного рынка.

Сколько стоят лицензии на разные виды азартных игр в ЕС и Британии.

Италия: 7 млн евро плюс поддержка социальной ответственности

Лицензия выдается на 9 лет, стоимость каждой – 7 млн. евро. Кроме того, каждая лицензия облагается ежегодным сбором в размере 3% от GGR (Gross gaming revenue, который также называют игровым доходом). Также организаторы должны инвестировать сумму, равную 0,2% от их GGR, в кампании по социальной ответственности гемблинга.

Одна бизнес-группа не может владеть более чем пятью лицензиями.

Великобритания: стоимость лицензии зависит от доходов

Лицензии на азартные игры делятся на три типа:

1) операционные;

2) персональные;

3) на помещение.

Комиссия по азартным играм выдает операционные и персональные лицензии, а местные власти – лицензии на помещение.

Лицензии на ведение деятельности требуются предприятиям, предоставляющим услуги как игровые заведения на территории Великобритании. Они делятся на удаленные (для онлайн-игр) и не удаленные. Кроме того, в сочетании с этими лицензиями могут потребоваться дополнительные, чтобы охватить конкретные игровые услуги и виды деятельности, не упомянутые в основной лицензии.

Стоимость лицензии на азартные игры в Великобритании зависит от нескольких факторов, включая тип лицензии и валовую доходность от азартных игр (GGY) организатора. К примеру, организаторы GGY менее 550 000 фунтов стерлингов должны заплатить сбор за подачу заявки в размере 4 224 фунтов стерлингов и ежегодный сбор 4 199 фунтов стерлингов.

Организаторы GGY менее 1,5 млн фунтов стерлингов должны заплатить сбор за подачу заявки в размере 938 фунтов стерлингов и ежегодный сбор в размере 2 406 фунтов стерлингов. Кроме того, с получением лицензии могут быть связаны другие расходы, например, оплата лицензий на персональное управление (PML) и персональных функциональных лицензий (PFL), необходимых для выполнения определенных функций в игорном бизнесе.

Нидерланды: риск стоимостью в 48 тыс. евро

В Нидерландах существует только один тип лицензии на азартные игры онлайн. Однако она может охватывать до четырех разных категорий:

(i) игры в казино, в которых игроки играют против лицензиата (например, бинго, рулетка, игровые автоматы);

игры в казино, в которых игроки играют против лицензиата (например, бинго, рулетка, игровые автоматы); (ii) игры в казино, в которых игроки играют друг против друга (например, покер);

игры в казино, в которых игроки играют друг против друга (например, покер); (iii) ставки на события, происходящие во время спортивного соревнования или на результат спортивного соревнования (например ставки с фиксированным коэффициентом, ставки на пул, ставки на бирже ставок);

ставки на события, происходящие во время спортивного соревнования или на результат спортивного соревнования (например ставки с фиксированным коэффициентом, ставки на пул, ставки на бирже ставок); (iv) ставки на результат лошадиных гонок и гонок на упряжках.

Для рассмотрения заявки на лицензию нужно уплатить не возвращаемый сбор в размере 48 000 евро. Решение принимается в течение 6 месяцев. Лицензии выдают сроком до 5 лет.

Польша: одно казино на 250 тыс. человек

Организация азартных игр и ведение игорного бизнеса в Польше разрешается только на основании лицензии, выданной министерством финансов или другими уполномоченными органами.

Закон об азартных играх различает три типа регуляторных лицензий:

концессия;

разрешение;

сообщения.

Все они в дальнейшем совместно именуются "лицензией". Вид лицензии зависит от типа азартной игры и процедуры, предшествующей ее получению. Лицензия на управление игорным казино, организацию букмекерских контор и бинго-салонов выдается на 6 лет. Лицензия на организацию лотереи – на 2 года.

Новый режим регулирования азартных игр вступил в силу в Польше 1 апреля 2017 года. Международные организаторы могут подать заявку на получение лицензии только на предоставление возможностей для ставок на спорт. Онлайн-казино, покер и бинго могут предлагаться только монополистом в области азартных игр, назначенным правительством страны.

Система оформления лицензии достаточно сложна. Согласно Закону об азартных играх, в одном месте (городе или деревне) с населением до 250 000 человек может работать только одно казино. На следующие 250 000 жителей максимальное количество разрешенных казино увеличивается на одно, но в одном воеводстве не может быть более одного казино на общую численность населения в 650 000 жителей. Если на получение лицензии с количественными ограничениями претендует более одного игорного организатора, министр финансов организует процедуру публичного тендера.

За выдачу лицензии взимается сбор, рассчитываемый на основе базовой суммы. В настоящее время действуют следующие сборы:

лицензия на деятельность казино: €400 000;

лицензия на беттинг: €25 000 дополнительно 650 евро за каждый пункт приема ставок;

25 000 евро за организацию онлайн-ставок;

50 000 евро за каждый сайт онлайн-ставок.

за лицензии на другие виды деятельности, подпадающие под действие Закона об азартных играх, взимается плата от 650 до 1500 евро.

Также компании должны предоставить финансовое обеспечение для защиты денежных интересов участников азартных игр и обеспечения налоговых обязательств по налогу на игры, которое может состоять из банковских или страховых гарантий или внесения соответствующей суммы на банковский счет, указанный органом, выдающим разрешения. Необходимое финансовое обеспечение:

460 000 евро в казино;

150 000 евро для онлайн-ставок.

Румыния: со следующего года малому бизнесу будет тяжело

Организаторы азартных игр должны получить игровую лицензию и разрешение на проведение азартных игр. Лицензия действует в течение 10 лет, в то время как разрешение должно продлеваться ежегодно.

Ежегодные взносы для игорного бизнеса составляют:

онлайн-казино – €500,000;

лотерея – 200 000 евро;

видеолотерейные терминалы – €100 за автомат;

казино – €4 000 за стол;

покер – €5 000 на клуб;

бинго в игровых залах – €5,000;

бинго по телевизору – €500 000.

Также организатор азартных игр онлайн должен платить ежегодный лицензионный налог в размере 300 тыс. евро независимо от годового оборота (ранее он рассчитывался в зависимости от оборота организатора и составлял от €15 600 до €312 000 в год).

В дополнение к этим лицензионным расходам правительство требует от организаторов иметь минимальный капитал на случай, если они не смогут оплатить свои лицензионные расходы. Эти гарантии зависят от выручки компании. Однако в 2025 году они вырастут до 1 млн. евро, независимо от общего дохода организатора.

Налогообложение игорного бизнеса и удачливых игроков

Италия: высокий налог на джекпоты

Итальянские власти устанавливают следующие налоги для организаторов азартных игр:

- 4,5% от валового игрового дохода для ставок на спорт;

4,5% от валового игрового дохода для ставок на спорт; - 20% от валовой прибыли казино;

20% от валовой прибыли казино; - 11% на бинго и другие азартные игры.

Покерные турниры облагаются налогом в размере 3% от общей суммы бай-инов, проданных итальянским организатором. С 2020 года повышен налог на крупные лотерейные джекпоты с 12 до 23%. Выигрыши игроков на сумму менее 500 евро будут облагаться налогом в 12%.

Новый налоговый режим применяется ко всем видам азартных игр, от лотерей до спортивных ставок. Смена ставки будет повышаться вместе с размером выигрыша.

Сейчас в Италии насчитывается 80 лицензированных операторов iGaming, а их доходы, по прогнозам, составят 2,98 млрд евро в 2024 году. Кроме того, в 2022 году валовой игровой доход (GGR) превысил 20 млрд евро.

Великобритания: выиграл деньги – не делись с государством

Ставка налога на прибыль в Великобритании – 19%. Кроме того, игорный бизнес обязан дополнительно платить сбор в размере 15% своих доходов. Лицензия выдается на пять лет. Годовая стоимость лицензии может изменяться в зависимости от вида гемблинг-деятельности и типа лицензии от 1,000 до 40,000 евро.

По данным отчета AGA Commercial Gaming Revenue Tracker, общая сумма GGR в 2023 году составила $66,5 млрд, что на 10% больше по сравнению с $60,5 млрд в 2022 году.

На сегодняшний день выигрыши игроков в азартных играх в Великобритании не облагаются налогом.

Статистика игровой индустрии Комиссии по азартным играм показывает, что общая валовая доходность азартных игр (GGY) выросла на 6,8% против предыдущего года и составляет £15,1 млрд.

Нидерланды: драконовский налог на выигрыш

Для всех видов азартных игр ставка налога составляет 29,5%, однако фактическая налоговая база отличается для разных видов лицензированных азартных игр.

Владельцы лицензий на онлайн азартные игры должны платить сбор в размере 1,95% от валового игрового дохода (GGR) и вступительный взнос/комиссию, чтобы покрыть, в частности, расходы, связанные с фондом профилактики зависимости.

Аналогичный сбор применяется к лотерям, GGR которых превышает 1 млн. евро.

Налог на выигрыш (kansspelbelasting) составляет 30,1% от любого выигрыша свыше 449 евро, полученного в азартной игре.

В 2023 году валовой игровой доход (GGR) онлайн-организаторов, имеющих лицензию Нидерландов, составил 1,39 млрд евро, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Польша: бинго с налогом и без налога

Выигрыши в денежных лотереях, теле-бинго, на букмекерских ставках, рекламных лотереях, лотереях-розыгрышах облагаются подоходным налогом в размере 10%, если они превышают 2280 злотых, тогда как выигрыши в игровых автоматах, рулетке и бинго освобождаются.

Азартные игры подлежат отдельному налоговому регулированию, сумма налога, а также налоговая база варьируются в зависимости от вида азартных игр и регулируется Министерством финансов.

Румыния: все сложно

Система налогообложения игорного бизнеса в Румынии – одна из самых сложных в Европе. Налог на GGR составляет 16%, но не менее 100 тыс. евро в год. А с 1 января 2019 введен ежемесячный налог в размере 2% от общей суммы ежемесячных расходов на участие. Для уплаты этого налога используется депозит того, кто делает ставки, то есть, де-факто это налог на средства игроков.

В исключительных случаях только для организаторов офлайн-казино, если налог на прибыль, полученный от этой деятельности, не превышает 5% от выручки, соответствующий организатор казино облагается корпоративным налогом в размере 5% от общей выручки (оборота, а не GGR).

Выигрыши свыше 15 000 евро облагаются налогом в размере 1%.

Также, согласно новым правилам, 70% отчислений игорных организаторов будут поступать в государственный бюджет. Оставшиеся 30% правительство будет использовать для покрытия расходов на инициативы по ответственному отношению к азартным играм.

Начиная с 1 августа 2022 года налоги на выигрыш установлены на уровне:

для доходов до 10000 RON (около 2000 евро) налог составляет 3%;

от 10 000 до 66 750 RON (около 13 000 евро) налог составляет 20% (рассчитывается с суммы, превышающей 10 000 RON);

для доходов, превышающих 66,750 RON, налог составляет 40% (согласно действующему режиму, в этом случае игрок должен уплатить налог в размере 11,650 RON плюс 40% от суммы, превышающей 66,750 RON).

При этом игроки казино, залов игровых автоматов, скретч-карт, эмитированных Национальной лотереей и покерных клубов по-прежнему пользуются налоговым увольнением, распространяющимся на доходы не выше 66,750 RON (около 13,000 EUR).

Ежегодно уплачивается налог на разрешение на онлайн-гемблинг, он составляет 21% от дохода, полученного от игорной деятельности (GGR), но не может быть менее 400 000 EUR в год.

Лицензированные онлайн-организаторы также обязаны платить ежегодный взнос за ответственное отношение к азартным играм в размере 500 000 EUR.

За анализ документации, связанной с интеграцией или ресертификацией новых онлайн-игр, организаторы азартных игр должны заплатить новый административный сбор в размере 250 EUR за каждый запрос на утверждение (независимо от количества игр, направленных на утверждение в пределах запроса), представленный в игорный регулятора.

Несмотря на все эти сложности, Румыния является одним из самых активных рынков азартных игр в Восточной Европе с общим GGR почти 900 миллионов евро в год.

У нас рекламировать азартные игры нельзя. А что в Европе?

Италия: нельзя рекламировать только выигрыш

В 2019 году вступила в силу норма, запрещающая прямую или косвенную рекламу букмекерских контор и других видов игр с денежным выигрышем любым способом.

Заметим, что речь идет именно о запрете рекламирования выигрышей, а не азартных игр как таковых.

Великобритания: в рекламе нельзя снимать молодежь

Организаторы азартных игр должны иметь лицензию Комиссии по азартным играм на размещение рекламы. Лицензионные условия и практические кодексы Комиссии требуют от организаторов соблюдения рекламных кодексов, управляемых Управлением рекламных стандартов (ASA). Кодексы направлены на то, чтобы реклама азартных игр:

- не изображала или не поощряла азартное поведение, которое является социально безответственным или может привести к финансовому, социальному или эмоциональному ущербу;

не изображала или не поощряла азартное поведение, которое является социально безответственным или может привести к финансовому, социальному или эмоциональному ущербу; - не использовала восприимчивость, стремление, доверчивость, неопытность или нехватку знаний детей, подростков или других уязвимых лиц;

не использовала восприимчивость, стремление, доверчивость, неопытность или нехватку знаний детей, подростков или других уязвимых лиц; - не предполагала, что азартные игры могут стать решением финансовых проблем;

не предполагала, что азартные игры могут стать решением финансовых проблем; - не связывала азартные игры с соблазном, сексуальным успехом или повышением привлекательности;

не связывала азартные игры с соблазном, сексуальным успехом или повышением привлекательности; - не была привлекательна для детей или молодежи, особенно отражая молодежную культуру или ассоциируясь с ней;

не была привлекательна для детей или молодежи, особенно отражая молодежную культуру или ассоциируясь с ней; - не показывала в рекламе людей, играющих в азартные игры, если они выглядят моложе 25 лет.

Реклама, нарушающая кодексы, должна быть изменена или отозвана.

Нидерланды: реклама онлайн-игр – только в интернете

С 1 июля 2023 года реклама азартных онлайн-игр в Нидерландах разрешена только в интернете. Это положило конец рекламе в общественных местах, а также через такие средства массовой информации, как телевидение и радио. В интернете реклама может быть только адресной и не транслироваться на лиц из "уязвимых" категорий: граждане младше 23 лет, дети, лудоманы.

Спонсорство неспортивных мероприятий было разрешено до 1 июля 2024 года, а спортивных – до 1 июля 2025 года, но только в том случае, если основные соглашения были заключены до 1 июля 2023 года.

Рекламирование услуг офлайн-заведений этот запрет не касается.

Польша: запрещено почти все (но только если вы не спонсор соревнований)

Несмотря на то, что большинство видов азартных игр в Польше легальны, их реклама достаточно ограничена. Закон об азартных играх строго запрещает рекламу и продвижение таких видов азартных игр как:

- цилиндрические (рулетка);

цилиндрические (рулетка); - карточные;

карточные; - с игральными костями;

с игральными костями; - игровые автоматы;

игровые автоматы; - ставки, кроме спортивных.

Закон об азартных играх также запрещает:

- рекламу, транслируемую по телевидению, радио, в театрах и кинотеатрах с 6:00 до 22:00. Исключение составляют объявления при трансляциях спортивных мероприятий, которые рекламодатель в той или иной степени спонсирует;

рекламу, транслируемую по телевидению, радио, в театрах и кинотеатрах с 6:00 до 22:00. Исключение составляют объявления при трансляциях спортивных мероприятий, которые рекламодатель в той или иной степени спонсирует; - объявления, опубликованные в молодежных или детских СМИ;

объявления, опубликованные в молодежных или детских СМИ; - объявления на обложках журналов и газет;

объявления на обложках журналов и газет; - объявления, представленные в общественных местах (исключение составляют объявления о спортивных соревнованиях или других массовых мероприятиях, спонсируемых рекламодателем).

Кроме того, Закон об азартных играх требует, чтобы рекламодатели всегда включали в свои объявления информацию о рисках, связанных с азартными играми, и о последствиях участия в незаконных азартных играх.

Есть еще один вид рекламы азартных игр, разрешенный в Польше – это реклама взаимных или букмекерских ставок.

Румыния: запрещены большие баннеры и рассылка без подписки

Спектр ограничений по рекламе азартных игр в Румынии сравнительно незначителен. Наиболее заметными ограничениями рекламы являются:

реклама бонусов, предлагаемых онлайн-организаторами, может быть показана только на отдельных площадках, а именно: на сайте организатора, на сайтах его лицензированных филиалов или в электронных сообщениях, направляемых активным игрокам, согласившимся на получение такой информации;

телевизионная реклама азартных игр может демонстрироваться только после 23:00, кроме букмекерской деятельности, которая может рекламироваться во время прямых трансляций спортивных событий;

организаторы также не должны размещать рекламу на рекламных щитах площадью более 35 квадратных метров;

организаторы должны указывать свою лицензию ONJN на рекламных материалах, а также им запрещено рассылать сообщения, если адресат на них не подписывался.

Европейский опыт и украинские реалии: что можно использовать сегодня

По состоянию на сегодняшний день игорный бизнес в Украине имеет большую налоговую нагрузку. Здесь одни из самых высоких фискальных платежей в Европе. В частности, согласно законодательству, игорный бизнес платит в бюджет:

налог на прибыль предприятий – 18%;

налог на валовой совокупный доход – от 10% до 18%;

налог на добавленную стоимость – 20%;

налог на выигрыш (как налоговый агент игрока) – со всей суммы выигрыша уплачивается 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора;

единый социальный взнос за каждого наемного работника – 22%;

ежегодные платежи за пятилетние лицензии на каждый вид деятельности, а также на отдельные игровые столы и автоматы.

Также игорный бизнес может платить особые налоги, например, налог на недвижимость.

Что касается стоимости лицензий, то для разных видов азартных игр они составляют:

* Одна минимальная заработная плата на 1 апреля 2024 года в Украине составляет 8 000 грн.

** До введения Государственной системы онлайн-мониторинга организаторы должны платить тройной ежегодный размер лицензионных платежей.

Что касается общего объема поступлений в государственный бюджет, то украинский гемблинг еще не приближается к средним европейским показателям, однако демонстрирует положительную динамику роста. По крайней мере, так было до запрета рекламы легального игорного бизнеса.

Так, за 2023 год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов. За лицензии в сфере организации и проведения азартных игр в 2023 году в госбюджет поступило 1,969 млрд. грн. В частности, налоги от компании Cosmolot за 2023 год составили 2,4 млрд. грн. А группа компаний FAVBET в 2023 году уплатила в Украине около 2,7 млрд грн налогов.

Стоит отметить, что только за I полугодие 2024 года от сферы азартных игр в бюджет поступило 8,4 млрд. грн. фискальных платежей.

Однако, вероятнее, упоминаемая положительная динамика либо исчезнет в ближайшее время, либо существенно замедлится из-за принятия Правительством таких изменений в Постановление от 17 мая 2024 г. № 566 "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", предусматривающих запрещение рекламы и букмекерских контор и ограничивают возможности спортсменов использовать символику спонсоров на публичных мероприятиях.

Сделано это было за два месяца до старта летней Олимпиады 2024 года. Под запрет и возможные штрафы попали исключительно те компании, которые имеют лицензии и легально работают на отечественном рынке азартных игр. Нелегалов это не задело вообще. Как следствие, проиграли почти все:

бизнес, поскольку он остался на неопределенный срок без инструментов привлечения пользователей своих сервисов и услуг;

СМИ, утратившие значительную долю доходов от рекламы и, соответственно, возможностей всесторонне и своевременно освещать общественно важные события;

государство, которое получит меньше налоговых поступлений и от легального гемблинга, и от СМИ;

спортсмены и спортивные команды, которым придется рассчитывать на гораздо меньший объем поддержки спонсоров и т.д.

В выигрыше остались исключительно нелегалы и коррумпированные чиновники, которые благодаря им кормятся.

Но поскольку мы направляемся в ЕС, имеет смысл внедрять в Украине лучшие европейские практики, а не пытаться вернуться во времена тотального запрета гемблинга и царствования черного рынка.

В первую очередь из европейской практики следует взять четкую градацию в системе налогообложения и лицензирования в зависимости от видов деятельности компаний-организаторов игорного бизнеса и жесткую привязку объемов налоговой нагрузки в процентах к GGR, как это сделано почти повсюду и, безусловно, логическую схему избегания двойного налогообложения доходов компаний и низкий уровень налогов на выигрыши вместе с установлением минимального необлагаемого налогом объема.

Все это, кстати, уже давно разработано и подано в парламент в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей" № 2713-д.

Этим документом устанавливаются следующие налоговые нормы для легальных организаторов азартных игр в Украине:

18% ставки налога на прибыль;

одинаковый для всех видов азартных игр налог на валовой игровой доход (GGR) по ставке 10%;

20% НДС на все смежные контракты;

19,5% (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) ставки налога на сумму выигрыша, что превышает гарантированный безналоговый объем в 10 минимальных зарплат;

однократно облагать доходы организаторов нескольких видов гемблинга, в частности игровых автоматов (в настоящее время применяется тройное налогообложение).

В то же время для эффективного мониторинга деятельности легальных компаний, оказывающих услуги на рынке азартных игр, следует внедрить Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ) в сфере гемблинга. ДСОМ позволяет национальному регулятору в режиме реального времени получать информацию обо всех транзакциях, совершаемых на сайтах организаторов, а также о работе игровых автоматов в залах казино. Благодаря этой системе государство может эффективно контролировать соблюдение законодательства в сфере азартных игр, предотвращать мошенничество и выявлять нарушения правил игры. Кроме того, ГСОМ помогает собирать статистические данные об игорной индустрии, что важно для разработки эффективной политики в этой сфере.

Также следует отметить, что регулирование рекламы гемблинга в ЕС не означает ее тотального запрета, а является примером применения сложного дифференцированного подхода, который должен обеспечить развитие игровой индустрии и ограничить возможные негативные проявления чрезмерной увлечённости игрой со стороны отдельных категорий граждан.

В Европе нет единой политики или единого подхода к регулированию рынка азартных игр, однако есть общие принципы и практические кейсы, которые следует изучать и применять в Украине.

Антон Кучухидзе, глава Ukrainian Gambling Council