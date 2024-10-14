«Бесхозные» активы на рынке гемблинга - кто владеет онлайн-казино VULKAN, GGBet и IT-компанией Evoplay

Рынок онлайн-гемблинга в Украине продолжает оставаться во многом "Terra incognita" — неизведанной частью украинского бизнеса, в котором непросто определить реальных бенефициаров компаний с многомиллиардными оборотами.

VULKAN, GGBet и Evoplay - кому принадлежат онлайн-казино

Так, "Комментарии" писали о приватизации гостиницы "Украина" в Киеве за 2,5 млрд грн., владельцем которой по факту стал Максим Криппа. Однако, наибольший ажиотаж вызвало его публичное заявление о том, что он не имеет никакого отношения к ряду активов, которые ранее в СМИ непосредственно связывали с Максимом Криппой. Речь идет об онлайн-казино VULKAN и GGBet, а также IT-компании Evoplay. "Комментарии" решили разобраться, чем вызван этот шаг предпринимателя, и кто же на самом деле владеет вышеперечисленными активами.

Убыточный кусок рынка азартных игр Украины

Поразительно, но оба онлайн-казино, о которых пойдет речь — VULKAN и GGBet нельзя назвать лидерами рынка азартных игр в Украине. Так, имеющий лицензию с 2021 года ООО "Конкуэрор" (Conqueror), владелец казино VULKAN, за 2023-й год отчиталос ь о доходе в 227 млн грн., а ООО "ГГБет", получившее лицензию на свое казино в прошлом году, заявил о об убытке в 69 млн грн. Для сравнения – оборот только первой десятки рынка азартных игр за прошлый год составил почти 55 млрд грн.

Компания Evoplay не менее загадочна – позиционируемая как международная IT-корпорация с центром в Киеве, со специализацией на компьютерных играх на своем сайте не указывает контактов. А в мире онлайн-гемблинга эта компания известна как разработчик различных слотов, проще говоря – аналогов игровых автоматов, но только в Интернете, для чего собственно и пишется компьютерная программа. Именно этот факт и дает право IT-фирме заявлять о разработке именно компьютерных, а не азартных игр.

Впрочем, юридическое лицо Evoplay в Украине выглядит куда скромнее – это ООО "Эвоплей ентернеймент", зарегистрированное летом 2021 года и отчитавшееся об убытке за 2023-й год в 429 тысяч гривен.

Как несложно заметить, все три компании работают в одной сфере азарта и они не кажутся серьезными игроками на украинском рынке, а две из них и вовсе официально убыточны.

Следы онлайн-казино ведут на Кипр и в Нидерланды

Но почему покупатель гостиницы "Украина" Максим Криппа вообще вынужден отрицать свое владение данными фирмами, разве у них нет официальных владельцев, которых легко узнать через любой из доступных реестров?

Действительно, если посмотреть в том же аналитическом сервисе YouControl, все собственники ООО "Конкуэрор", ООО "ГГБет" и ООО "Эвоплей ентернеймент" формально известны:

ООО "Конкуэрор" — 99,9% принадлежит фирме с Британских Виргинских островов "Дарлокс лимитед" и 0,1% некоему Станиславу Руденко;

ООО "ГГБет" — на 99,9% принадлежит ООО "ГГБет холдинг" кипрской "Терасид лимитед" и 0,1% числится за Павлом Ткачуком;

ООО "Эвоплей ентернеймент" — 99,9% владеет кипрская "Эвоплей лимитед" и на 0,1% некий Иван Кравчук.

Как несложно заметить, все три фирмы имеют фактически идентичную структуру собственности – по 99,9% в них принадлежат иностранным компаниям, зарегистрированным в официально признанных офшорных зонах. Последние популярны для "ведения" бизнеса благодаря тайне собственности и минимальным налогам, что делает такие территории популярными для желающих сохранить инкогнито в стране, где они ведут реальный бизнес, а также экономить на фискальных платежах в пользу государственного бюджета.

Вероятно, такое сходство всех компаний – регистрация конечного собственника в офшорной зоне, владение ими по 99,9% фирм, и привлекло внимание СМИ ко всем трем фирмам. Но, заметим, что при этом вне внимания СМИ оказалось ООО "Лоял партнер", созданное в 2021-м году для организации азартных игр.

Официально не имеющая никаких лицензий, компания за 2021-й год заработала более 35 млн грн., а принадлежит она "Евоплей лимитед Би ви", зарегистрированной в Нидерландах. Эта страна хотя и не считается офшором официально, но также имеет очень мягкую налоговую политику и уважает тайны собственников, вследствие чего также популярна у украинских бизнесменов. Например, тот же ДТЭК Рината Ахметова официально принадлежит нидерландской компании DTEK ENERGY B.V.

Но что куда интереснее, "Евоплей лимитед Би ви" владеет "Лоял партнером" на 99,9%, а остальные 0,1% числятся за Владимиром Баскевичем. Официальным же владельцем нидерландского собственника является гражданин Кипра Джордж Теодореску.

Почему именно Максим Криппа

Надо сказать, что фигура Максима Криппы вызывает серьезный интерес в информационном пространстве, главным образом из-за непубличности бизнесмена и массы противоречивой информации в отрытом доступе. Так, согласно различным вариантам биографии предпринимателя, он жил до 2014 года в России, работал в "Ростелекоме", а в Украине занялся IT-бизнесом, который, якобы, представлял из себя как раз онлайн-казино Вулкан. Изначально информация о том, что собственником онлайн-казино VULKAN, GGBet и IT-компани Evoplay является именно Максим Криппа в 2023-м году была озвучена Forbes-Украина. Деловое СМИ утверждало, что об этом говорят их источники на игорном рынке страны, и именно Форбс после покупки "Украины" сам бизнесмен в письменном виде ответил на этот вопрос, заявив, что никакого отношения к указанным активам он не имеет.

Но все-таки, есть ли факты, хотя и косвенные, которые позволяют усомниться в этом заявлении.

Так, как утверждалось в расследование проекта Blackbox Osint, все три упомянутые компании имеют зарегистрированные товарные знаки, причем при регистрации ТМ для GGBet и IT-компани Evoplay их интересы представляла некая Сандра Сантос Родригес, которая также принимала участие в регистрации ТМ MAINCAST для ООО "Мейнкаст". А последнее официально занимается организацией турниров по киберспорту и принадлежит компании MAINCAST LIMITED, зарегистрированной на острове Кипр. Но при этом, по данным сервиса YouControl, на 100% является собственностью Максима Криппы.

На вопрос, почему две из трех фирм, которые якобы не принадлежат бизнесмену, доверяют представлять свои интересы при регистрации в Украине товарного знака иностранному гражданину и тому же человеку, который делает это для самого Криппы, бизнесмен не ответил.

С онлайн-казино "Вулкан" на лицензии ООО "Конкуэрор" также есть вопросы. Дело в то, что до 2021 года ООО принадлежало гражданину Кипра Теодоросу Теодору. Как утверждает YouControl в своем расследовании владельцев украинских онлайн-казино, гражданин Кипра владел ООО "Новолоджик", в котором в 2010-2015 годах директором трудился сам Максим Криппа.

Еще один факт — секретарем MAINCAST LIMITED, которая принадлежит Максиму Криппе и контролирует киберспортивную компанию ООО "Мейнкаст", является кипрская компания — ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED. И директором последней числится тот самый Теодорос Теодору. Также, все тот же Теодорос Теодору был директором кипрской же компании Brivio limited, которой принадлежал бренд азартных игр GGBet. Хотя в настоящий момент ею владеет "ГГБет", сама торговая марка GGBet продолжает оставаться зарегистрированной на Brivio limited.

А вот собственником торговой марки ”Вулкан” в Украине является кипрская фирма ”Дареос ЛТД” (DAREOS LTD). На эту же компанию в 2021 году было зарегистрировано право на ТМ Vulkаn в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза. В России же торговая марка ”Вулкан” зарегистрирована на компанию ”Дареос Холдинг ЛТД” (DAREOS HOLD-ING LTD), которая является идентичной компании ”Дареос ЛТД”. Они обе зарегистрированы по одному и тому же адресу на Кипре и имеют одинаковых лиц в структуре управления.





Таким образом, владельцами торговой марки ”Вулкан” в Украине и РФ являются полностью связанные фирмы-нерезиденты, что говорит о едином выгодоприобретателе бизнеса во всех странах, где работают сайты онлайн-казино ”Вулкан”.

Кто же им является? В материале административного дела Всемирной организации интеллектуальной собственности D2021-0892 от 2021 года, куда уже упомянутая кипрская компания Dareos Ltd., управляющая торговой маркой ”Вулкан” (VULKАN, VOLCАNO, VULCАN, ВУЛКАН), подала жалобу против некоего гражданина Украины Сергея Мироненко за незаконное использование ее товарных знаков и доменных имен на пяти веб-сайтах, в том числе vlk-casino-online.com и fan-vulcаn.com и других, предоставлявших услуги азартных игр под брендом ”Вулкан”.

В материалах данного разбирательства истец предоставил ВОИС данные касательно своих прав на бренд ”Вулкан”, а также информацию о том, кто владеет данными товарными знаками.

”Эта организация (Dareos Ltd.) управляет товарными знаками Ritzio International Group и члена группы Ritzio Purchase Limited (совместно именуемых "Ritzio"), развлекательной группы, работающей в Российской Федерации с 1992 года и на других европейских рынках с 2005 года. Веб-сайт группы: находится на сайте "www.ritzio.eu". Согласно жалобе, истец лицензирует Ritzio соответствующие товарные знаки”, — говорится в материалах дела. На российскую Ritzio, как конечного бенефициара всей экосистемы игорных сайтов ”Вулкан”, указывает еще одно дело во Всемирной организации интеллектуальной собственности 2015 года №D2015-0222, согласно материалам которого уже компания EvoPlay LLC подала жалобу против гражданина РФ Тимура Зиганшина за незаконное использование им доменов под названием ”Вулкан” в России. В своей жалобе EvoPlay, украинская IT-компания, указала, что в декабре 2014 года она также получила эксклюзивные права на использование ТМ ”Вулкан” от российской Ritzio International Group.





То есть украинская компания уже в разгар российской агрессии против Украины занялась развитием российского игорного бизнеса, причем еще и активно его защищая от незакон-ного использования торговых марок в самой России.

Как мы писали выше, собственником ТМ "ВУЛКАН" в Украине является кипрская компания ”Дареос ЛТД” (DAREOS LTD). В интернете можно найти информацию, что директором этой фирмы выступал Христофорос Панагис ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Человека с таким именем несколько лет назад связывали с Виктором Януковичем. СМИ писали о том, что некое ООО "Фуд риелти" получило от Киевской горгосадминистрации (КГГА) градостроительные условия и ограничения (ГУО) на реконструкцию кинотеатра “Зоряный”, где находился штаб Партии Регионов до Революции Достоинства. Учредителем ООО "Фуд риелти" выступало ООО "Киноцентр Зоряный", а последнее принадлежало кипрской компании Sabik Ltd, одним из бенефициаров которого и выступал Христофорос Панагис. В этом не было бы ничего особенного, если бы в числе директоров ООО "Киноцентр Зоряний" не фигурировал экс-глава Государственного управления делами Андрей Кравец, на которого в Украине по данным СМИ оформлены активы семьи Виктора Януковича.





Впрочем, существуют и куда более весомые данные о причастности Максима Криппы к онлайн-казино "Вулкан". Так, еще в 2017-м году Шевченковский районный суд Киева рассматривал уголовное производство №22015000000000379, в котором говорится о занятии группой неустановленных следствием лиц незаконными азартными играми (напомним, в Украине их разрешили вновь лишь в 2021-м).

Используя около 20 различных коммерческих структур организаторы создали ряд сайтов с такими доменными именами как www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com и www.vulcanoriginals.com. Несложно заметить все те же "вулканологические" названия, навевающие ассоциацию с ТМ "Вулкан".

В тексте документа говорится, что в список фирм, которые подозревались в занятии незаконным игорным бизнесом, упомянуты 2 структуры Максима Криппы – ООО "Клуб "Ягуар" и "Броварский оптовый рынок". "Ягуаром" Максим Криппа владеет на 33,33%, зато "Броварский оптовый рынок" принадлежит ему на 99,8%.

Конечно, присутствие фирм в списке подозреваемых еще не говорит об их вине, тем более приговора суда нет, но совпадение весьма любопытное.

Словом, различных совпадений и косвенных свидетельств того, что как минимум некоторые знакомые Максима Криппа, тот же Теодорос Теодору, имели отношение к VULKAN, GGBet и Evoplay достаточно. Правда, для окончательного вывода о принадлежности этих активов бизнесмену фактов не хватает, а сам он пока не спешит отвечать на вопросы СМИ более подробно.