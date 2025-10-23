logo_ukra

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Азарт 2025 FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року
commentss НОВИНИ Всі новини

FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року

Група компаній FAVBET залишається найбільшим платником податків галузі

23 жовтня 2025, 18:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Група компаній FAVBET, один із лідерів українського iGaming-ринку, повідомила про сплату 6,4 млрд грн податків та зборів до державного бюджету за перші дев’ять місяців 2025 року. Цей показник перевищує на майже 25% вище суми відрахувань за аналогічний період 2024 року.

FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року

Податки ГК FAVBET. Фото з відкритих джерел

“FAVBET — український бізнес, який добре розуміє цінність податкової дисципліни у сучасних умовах. Попри виклики ринку, група компаній продовжує збільшувати свій внесок в економічну стійкість та обороноздатність держави, створює робочі місця та підтримує сотні ініціатив в гуманітарній сфері”, — заявили у групі компаній.

За оцінками галузевих асоціацій, у 2025 році індустрія азартних ігор демонструє сповільнення та стикається зі зростанням нелегального сегмента, що прямо шкодить бюджетним надходженням. У цих умовах FAVBET нарощує свій офіційний внесок та залишається одним з найбільших платників податків гральної галузі України.

Окремим напрямом діяльності групи компаній FAVBET є системна благодійна та волонтерська підтримка.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сума допомоги українській армії та Силам оборони перевищила 730 млн грн як через донати на проєкти UNITED24, так і пряме постачання автівок, дронів та іншого високотехнологічного обладнання в підрозділи Сил оборони.

Ще понад 300 млн грн спрямовано на реабілітацію військових і реінтеграцію ветеранів, а також на проєкти в галузях медицини, технологій, освіти, культури та спорту.

Станом на жовтень 2025 року, групою компаній реалізовано понад 100 благодійних ініціатив.

Серед власних проєктів групи FAVBET — підтримка українських громадян за кордоном, програми ІТ-освіти для дітей з-поміж ВПО, а також загальнонаціональні тренінги з домедичної допомоги для спортивної спільноти, в рамках якої пройдуть навчання до 1800 тренерів, спортсменів та спортивних діячів. 

Разом із тим група компаній продовжує курс на розвиток індустрії та підтримку загальнонаціональних проєктів у сфері відповідальної гри.

Починаючи з 2023 року, FAVBET є головним меценатом комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

У межах проєкту в Україні було вперше затверджено держстандарт соціальної послуги “Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю”, що передбачає повністю безкоштовну та анонімну допомогу — від діагностики до відновлення та подальшої підтримки.

Викладені у стандарті принципи вже успішно застосовуються у спеціалізованому київському центрі "Простір життя", відкритому за участі FAVBET та партнерів.

У 2025 році FAVBET також стала партнером ГC “Центр відповідальної гри” у великому проєкті з обміну досвідом між Україною та ЄС. Ініціатива об’єднує представників українських держустанов, громадського сектору й бізнесу для вивчення кращих європейських підходів до відповідальної гри та ефективного регулювання.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини