Психология цвета: почему интерфейсы гемблинга окрашивают в синий и неон

Если проанализировать лобби ведущих провайдеров азартных игр, можно заметить четкую закономерность, ведь у них интерфейс имеет глубокий темно-синий или фиолетовый фон в сочетании с яркими неоновыми акцентами. Как оказывается, этот выбор обусловлен физиологией восприятия человека и законами маркетинга.

Психология цвета в гемблинге. Фото из открытых источников

Исторически классические наземные игровые заведения Лас-Вегаса и Макао использовали приглушенный, рассеянный свет и ковры темных оттенков. Цель этого была проста и заключалась в том, чтобы изолировать игрока от внешнего мира и убрать ощущение времени.

Когда индустрия азартных игр мигрировала в онлайн, дизайнеры интерфейсов перенесли эту концепцию в цифровое пространство. Темно-синий, глубокий фиолетовый и черный цвет создают "ночной режим". Такой фон поглощает лишние визуальные шумы, помогает пользователю расслабиться и фокусирует его внимание исключительно на ярких барабанах слотов или картах за столом онлайн казино.

Психология цвета

Согласно исследованиям психологии цвета, темно-синий цвет ассоциируется у нашего мозга со спокойствием, стабильностью и безопасностью. В гемблинге, где сессии могут длиться часами, это имеет критическое значение.

Светлый или белый интерфейс излучает много синего спектра света, быстро утомляет сетчатку глаза и вызывает зрительный стресс. Глубокие темные оттенки, напротив, минимизируют нагрузку. Игрок может комфортно взаимодействовать с платформой в темной комнате или на ходу, не чувствуя дискомфорта, что увеличивает длительность игровой сессии.

Если темный фон успокаивает, то неоновые вспышки в таких оттенках как кислотно-зеленый, ярко-розовый, огненно-оранжевый выполняют роль визуальных магнитов. Здесь действует закон изоляции или эффект Ресторффа, когда человеческий мозг мгновенно выделяет яркий объект среди однородного темного окружения.

Дизайнеры в азартных играх используют неон для маркировки ключевых зон: кнопки "Спин" или "Сделать ставку"; сообщения о выпадении бонусного раунда или постоянно растущих суммах прогрессивных джекпотов.

Кроме того, неоновые цвета подсознательно ассоциируются с праздником, драйвом и высокой энергией, стимулируя выработку дофамина еще до того, как игрок увидит результат раунда. Таким образом сочетание глубокого синего и яркого неона создает идеальный баланс между комфортом пользователя и его вовлеченностью в игровой процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о гемблинге в видеоиграх: как лутбоксы превратили гейминг в скрытое казино.

Также "Комментарии" писали о трех самых опасных мифах об онлайн-казино, в которые до сих пор верят игроки.