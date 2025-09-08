Женщина 30 лет использовала одни и те же числа в лотерее: теперь она выиграла джекпот

Женщина в Германии более трех десятилетий играла в лотерею с одними и теми же номерами и наконец стала миллионершей. Она выиграла 4,4 миллиона евро в местной лотерее Berlin Lotto.

Женщина выиграла у лотерею используя одинаковые числа 30 лет. Фото: Inga Kjer/dpa

Победительница лотереи в возрасте от 50 до 60 лет проживает в районе Шенеберга. Женщина в свой лотерейный билет 30 лет вводила одинаковые числа, оказавшиеся счастливыми: 5, 11, 13, 39, 42 и 48.

Свою комбинацию она выбрала еще в 1996 году. С тех пор она неизменно выбирала ее в лотерейных билетах дважды в неделю, когда проводился розыгрыш. По приблизительным подсчетам, женщина потратила около 10 тысяч евро на участие в розыгрышах за все годы игры, но терпение принесло вознаграждение более чем в 4 миллиона евро.

Этот джекпот стал самой большой победой в Берлине в 2025 году. В то же время, еще шесть участников лотереи в этом году выиграли суммы, превышавшие миллион евро.

"Организаторы лотереи никогда не связываются с победителями по телефону", — рассказали в Berlin Lotto.

Согласно правилам, женщина получит официальное уведомление по почте, а затем сможет лично обратиться в отделение лотереи для получения выигрыша. Кроме того, в Германии победителям больших сумм предлагают финансовые консультации. Это специальная услуга Lotto Berlin, которую предоставляет эксперт с более чем 30-летним опытом. Консультант помогает избежать необдуманных расходов и правильно распорядиться выигрышем.

