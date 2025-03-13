Закончит ли Трамп войну за 90 дней: шансы резко изменились

Букмекерская платформа Polymarket принимает ставки на окончание войны в Украине в первые 90 дней президентства Дональда Трампа. Пока шансы оцениваются в 39%, а общий бюджет ставок достиг почти 30 млн долларов.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

В октябре перед выборами в США платформа Polymarket открыла линию ставок на войну в Украине, в которой условием победы было окончание войны через 90 дней после инаугурации Трампа. После победы Трампа в США шансы подскочили до 53%. Впоследствии они начали снижаться, достигнув самого низкого показателя в начале февраля – 18%.

Однако после переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии, где была предложена идея временного прекращения огня, шансы на окончание войны в Украине на Polymarket снова выросли – до 39%.

Шансы, что война в Украине закончится за 90 дней после инаугурации Трампа

Инаугурация Трампа состоялась 20 января, таким образом, 90 дней за которые должна закончиться война в Украине истекает 20 апреля 2025 года. По состоянию на 13 марта общая сумма ставок на то, что Трамп закончит войну за три месяца, составляет 29,188 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Polymarket открыл ставки на прекращение огня между Украиной и Россией в 2025 году. После переговоров в Саудовской Аравии шансы на временное перемирие выросли до 78%.

Также "Комментарии" писали о том, как в партии Трампа реагируют на возможность перемирия. Сенаторы-республиканцы выражают скептицизм, что российский диктатор Владимир Путин может принять условия 30-дневного прекращения огня на войне в Украине.