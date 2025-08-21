Шансы на встречу Путина и Зеленского резко изменились

После визита Владимира Зеленского к президенту США Дональда Трампа в Белый дом 19 августа, шансы на встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины резко выросли. Однако вскоре они снизились и по данным букмекерской платформы Polymarket существует 39% шансов, что Зеленский и Путин встретятся до конца 2025 года.

Polymarket сменил шансы на встречу Путина и Зеленского

По данным Polymarket по состоянию на 21 августа 2025 вероятность встречи Зеленского и Путина до конца года составляет 39%. Эта цифра ниже пиковых показателей зафиксированных 19 августа, когда шансы выросли до 65%. Однако эти показатели значительно выше, чем в предыдущие месяцы.

После открытия линии в мае о встрече лидеров России и Украины, шансы оценивались менее чем в 30%. Кроме того, начиная с июня по начало августа они упали и колебались на уровне 12-14%.

Прогноз на встречу Зеленского и Путина в 2025 году. Polymarket

Ситуация изменилась в начале августа, когда Трамп анонсировал встречу с Путиным. Еще больше выросли после того, как президент США позвонил Путину во время визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом и сообщил, что российский диктатор соглашается на личную встречу. Однако впоследствии в Кремле настаивали, что готовы только повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной.

С начала открытия линии на Polymarket, на это событие уже поставили около миллиона долларов.

Polymarket – это децентрализованная платформа, позволяющая пользователям делать ставки на результаты реальных событий с помощью криптовалют. Вместо традиционных прогнозов люди покупают "акции" определенного результата. Благодаря своей прозрачности и быстрой реакции на новости, Polymarket часто используют в качестве "барометра общественных ожиданий", особенно в сфере политики.

