Восточный Тимор выходит на глобальный рынок гемблинга: новая лицензия на азартные игры

Восточный Тимор объявил о своем намерении стать новым регулируемым центром для онлайн-гемблинга в Юго-Восточной Азии. В 2025 году страна официально выпустила первую оффшорную лицензию на азартные игры компании Golden River Universe (GRU), которая является дочерней структурой международного оператора GDLotto.

Восточный Тимор выдал первую лицензию на азартные игры

Власти Восточного Тимора заявляют о стремлении создать прозрачную, безопасную и конкурентоспособную юрисдикцию для международных операторов. Регулятором новой системы выступает Генеральная инспекция по азартным играм (IGJ). В перспективе страна хочет стать аналогом Мальты в Азии, то есть влиятельным игроком в сфере гемблинга по выдаче лицензий на азартные игры.

Ключевой особенностью является то, что лицензия Восточного Тимора ориентирована исключительно на международные рынки. Компаниям разрешено работать только с пользователями из стран, где онлайн-гемблинг разрешен законодательно. При этом жителям самого Восточного Тимора запрещено пользоваться такими сервисами, что призвано защитить население от рисков игорной зависимости.

Чтобы получить лицензию, компания должна зарегистрировать локальное юридическое лицо в свободной экономической зоне Oecusse и иметь физическое присутствие в стране, по крайней мере, офис или зарегистрированный адрес. Также приветствуется создание офисов поддержки, технических подразделений или дата-центров в Восточном Тиморе, что позволит снизить расходы и получить преимущества от сотрудничества с местными органами.

Как указывает MGL, модель лицензирования в Восточном Тиморе предусматривает два формата лицензий:

- B2C – лицензия для операторов, работающих напрямую с игроками. Она позволяет запуск онлайн-казино, букмекерских платформ, лотерей, покера и других видов ставок.

– лицензия для операторов, работающих напрямую с игроками. Она позволяет запуск онлайн-казино, букмекерских платформ, лотерей, покера и других видов ставок. - B2B – для компаний, предоставляющих услуги и инфраструктуру другим операторам, в том числе сюда входят поставщики программного обеспечения, разработчики игр и платформ.

Первая лицензия Восточного Тимора на азартные игры была оформлена как национальный концессионный контракт, указывающий на срок действия от 5 до 10 лет. Ожидается, что дальнейшие лицензии на гемблинг будут иметь четкие условия обновления и обязательства по соответствию.

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