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Восточный Тимор выходит на глобальный рынок гемблинга: новая лицензия на азартные игры

Восточный Тимор начал выдавать лицензии на гемблинг.

20 июля 2025, 14:40
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Slava Kot

Восточный Тимор объявил о своем намерении стать новым регулируемым центром для онлайн-гемблинга в Юго-Восточной Азии. В 2025 году страна официально выпустила первую оффшорную лицензию на азартные игры компании Golden River Universe (GRU), которая является дочерней структурой международного оператора GDLotto.

Восточный Тимор выходит на глобальный рынок гемблинга: новая лицензия на азартные игры

Восточный Тимор выдал первую лицензию на азартные игры

Власти Восточного Тимора заявляют о стремлении создать прозрачную, безопасную и конкурентоспособную юрисдикцию для международных операторов. Регулятором новой системы выступает Генеральная инспекция по азартным играм (IGJ). В перспективе страна хочет стать аналогом Мальты в Азии, то есть влиятельным игроком в сфере гемблинга по выдаче лицензий на азартные игры.

Ключевой особенностью является то, что лицензия Восточного Тимора ориентирована исключительно на международные рынки. Компаниям разрешено работать только с пользователями из стран, где онлайн-гемблинг разрешен законодательно. При этом жителям самого Восточного Тимора запрещено пользоваться такими сервисами, что призвано защитить население от рисков игорной зависимости.

Чтобы получить лицензию, компания должна зарегистрировать локальное юридическое лицо в свободной экономической зоне Oecusse и иметь физическое присутствие в стране, по крайней мере, офис или зарегистрированный адрес. Также приветствуется создание офисов поддержки, технических подразделений или дата-центров в Восточном Тиморе, что позволит снизить расходы и получить преимущества от сотрудничества с местными органами.

Как указывает MGL, модель лицензирования в Восточном Тиморе предусматривает два формата лицензий:

  • - B2C – лицензия для операторов, работающих напрямую с игроками. Она позволяет запуск онлайн-казино, букмекерских платформ, лотерей, покера и других видов ставок.
  • - B2B – для компаний, предоставляющих услуги и инфраструктуру другим операторам, в том числе сюда входят поставщики программного обеспечения, разработчики игр и платформ.

Первая лицензия Восточного Тимора на азартные игры была оформлена как национальный концессионный контракт, указывающий на срок действия от 5 до 10 лет. Ожидается, что дальнейшие лицензии на гемблинг будут иметь четкие условия обновления и обязательства по соответствию.

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