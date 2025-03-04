В США начали принимать ставки, извинится ли Зеленский перед Трампом

28 февраля во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошел скандал в Белом доме, после чего была отменена пресс-конференция обоих лидеров, а Зеленский поспешно покинул Штаты. Представители администрации Трампа выступили с несколькими заявлениями, требуя извинений от президента Украины, а ресурс Polymarket начал принимать ставки на это событие.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Polymarket опубликовал линию ставок, извинится ли Зеленский перед Трампом за скандал в Белом доме до конца дня 7 марта. Извинением будет считаться официальное заявление президента Украины американскому лидеру.

По состоянию на 4 марта шансы, что Зеленский извинится перед Трампом, составляют около 20%. Самый высокий показатель составил 33%, а самые низкие шансы на извинение были на уровне 8%.

Извинится ли Зеленский перед Трампом

Polymarket – это платформа, позволяющая пользователям делать ставки на результаты событий в различных сферах, включая политику, спорт, культуру и финансы. Основной платежной системой на Polymarket является криптовалюта, а сама платформа пользуется высокой популярностью из-за способности отражать общественное мнение о политических событиях в реальном времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Polymarket принимают ставки, сможет ли Дональд Трамп закончить войну в Украине за 90 дней с момента его инаугурации, то есть до 19 апреля 2025 года. Также ресурс принимает ставки на встречу Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о том, почему Зеленский не должен извиняться перед Трампом и как это может повлиять на Украину.