В Раде разразились гневом: нардепы возмущены решением по азартным играм

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о срыве сроков запуска государственного онлайн-мониторинга азартных игр и указал на виновных.
ВРУ. Фото из открытых источников
По его словам, тендер на разработку Государственной системы онлайн мониторинга (ГСОМ) азартных игр объявлен только вчера 2 сентября.
"Несмотря на то, что решение об очередном переносе сроков запуска ГСОМ было принято в декабре 2024 года. Несмотря на то, что новый орган с блестящим названием Плейсити создан еще в марте. Несмотря на то, что до этого печально известный КРАИЛ блокировал запуск системы по заказу организаторов азартных игр 3 года”, — объяснил он.
Учитывая срок объявления тендера, по его словам, срок запуска системы – 30 сентября сорван.
"Сорвано умышленно. В угоду игорщикам, заинтересованным работать в тени. Таким образом, несмотря на все наши усилия, государство и армия продолжат недополучать миллиарды под тихое одобрительное трение ладоней игровиков. Убежден, что руководитель органа Новиков, который до этого имел печальный опыт работы в КРАИЛ, как и курирующее министерство, должны понести за этот срыв политическую ответственность”, — убежден политик.
Гетманцев также раскритиковал Минцифры за отсутствие свободы остановить "теневой сектор" в азартных играх.
"Переоценили мы реформаторскую мощность Минцифры и их волю положить конец тени в игорке Михаил с ребятами явно заигрались в недешевый пиар со сменой фоток в "Дии", вместо обеспечения прозрачности рынка и противодействия ворам", — отметил Гетманцев.
