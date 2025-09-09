В Раде хватаются за голову: почему госбюджет недополучает от игорного бизнеса десятки миллиардов (ОБНОВЛЕНО)

Рынок игорного бизнеса в Украине вызывает немало критики. В Раде пытаются решить проблему – как заставить операторов азартных игр платить налоги в полном объеме.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что обсуждали на заседании временной следственной комиссии по уклонению от налогообложения в игорном бизнесе.

"Шокирующие суммы декларирования операторов. Вдумайтесь! Нейтив Аппс при 7% от общего дохода по отрасли выплачивает 42% от всех выигрышей. Наряду с этим крупнейший оператор FavBet (36,2% рынка), по его данным, выплачивает 0,03% от всех выигрышей отрасли", — уточнил он.

Политик рассказал, что схема работает следующим образом: операторы оприходуют на счет все ставки через ПРРО, выплачивают выигрыши. Затем, когда налоговая доначисляет налог, идут в суд, на основании того, что ГНС не может доказать, что выплачивались именно выигрыши, а не возврат депозита (хотя эта операция также не увольняется), и суд отменяет решение ГНС о доначислении.

Гетманцев подчеркнул, что налоговая не может это доказать без системы онлайн-мониторинга, "запуск которой блокирует Минцифры с его КРАИЛами и Плейсити".

"Круг замкнулся. Вечный двигатель работает на кармане мошенников! А мы с вами должны согласиться с тем, что 95% выигрышей — это не выигрыши, а возврат депозитов. Только в 2024 году государство на этой схеме потеряло 20,1 млрд грн налогами. В этом году уже 10,2 млрд грн", — отметил народный депутат.

В государственном агентстве PlayCity отреагировали на слова Гетманцева о медленном введении онлайн-мониторинга. Глава государственного агентства PlayCity Геннадий Новиков рассказал порталу "Комментарии", что сдвинут с мертвой точки проект, который уничтожит коррупцию в сфере азартных игр и лотерей посредством цифровизации. Напомнил, что госагентство начало работать только в конце мая 2025 года и объяснил, почему процесс не может быть быстрым.

"Государственная система онлайн-мониторинга — это не лендинг и не приложение. Это инфраструктура, которая должна собирать и обрабатывать миллиарды данных в реальном времени, быть защищенной от кибератак и обеспечивать прозрачность для рынка. Ведущие украинские IT-компании на консультациях подтвердили: такая система требует как минимум года разработки", — пояснил Новиков.

По его словам, запуск системы был разделен на этапы и первый стартует уже в декабре.

Относительно реальных результатов работы, в PlayCity сообщили, что:

за три месяца от старта PlayCity приняли все ключевые нормативные акты, необходимые для запуска тендера;

запустили процесс создания полноценных реестров в области азартных игр, чтобы интегрировать их в систему;

разработали технические требования вместе с рынком, получили десятки предложений;

2 сентября объявили тендер в первую очередь ГСОМ, 10 сентября будет определен победитель и сразу начнется разработка системы.

