В Раде хватаются за голову: почему госбюджет недополучает от игорного бизнеса десятки миллиардов (ОБНОВЛЕНО)

Рынок игорного бизнеса в Украине вызывает немало критики. В Раде пытаются решить проблему – как заставить операторов азартных игр платить налоги в полном объеме.
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что обсуждали на заседании временной следственной комиссии по уклонению от налогообложения в игорном бизнесе.
Политик рассказал, что схема работает следующим образом: операторы оприходуют на счет все ставки через ПРРО, выплачивают выигрыши. Затем, когда налоговая доначисляет налог, идут в суд, на основании того, что ГНС не может доказать, что выплачивались именно выигрыши, а не возврат депозита (хотя эта операция также не увольняется), и суд отменяет решение ГНС о доначислении.
Гетманцев подчеркнул, что налоговая не может это доказать без системы онлайн-мониторинга, "запуск которой блокирует Минцифры с его КРАИЛами и Плейсити".
В государственном агентстве PlayCity отреагировали на слова Гетманцева о медленном введении онлайн-мониторинга. Глава государственного агентства PlayCity Геннадий Новиков рассказал порталу "Комментарии", что сдвинут с мертвой точки проект, который уничтожит коррупцию в сфере азартных игр и лотерей посредством цифровизации. Напомнил, что госагентство начало работать только в конце мая 2025 года и объяснил, почему процесс не может быть быстрым.
По его словам, запуск системы был разделен на этапы и первый стартует уже в декабре.
Относительно реальных результатов работы, в PlayCity сообщили, что:
за три месяца от старта PlayCity приняли все ключевые нормативные акты, необходимые для запуска тендера;
запустили процесс создания полноценных реестров в области азартных игр, чтобы интегрировать их в систему;
разработали технические требования вместе с рынком, получили десятки предложений;
2 сентября объявили тендер в первую очередь ГСОМ, 10 сентября будет определен победитель и сразу начнется разработка системы.
