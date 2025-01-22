Украинцы тратят миллиарды на пополнение игровых счетов в онлайн-казино

В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний тратили 12,7 млрд грн (в декабре – 19,4 млрд грн). Данные опубликовал заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

Иллюстративное фото

Судя по опубликованным данным, всего украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн за 2024 год.

"Не все проиграют (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это конечно печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", — прокомментировал Железняк.

В общем игорный бизнес заплатил рекордные 16,9 млрд грн налогов за прошлый год, что на 63% больше, чем за 2023 год.

При этом за год уменьшилась налоговая нагрузка на игорный бизнес.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила свою криптовалюту. После этого валюта ее мужа упала более чем на 40%, однако через несколько часов снова начала расти.

Накануне американский лидер запустил свой мемкоин под названием $TRUMP. Через сутки он вошел в двадцатку крупнейших криптовалют. Меммонета криптовалюта Дональда Трампа стремительно росла в цене, но внезапно резко упала после того, как его жена Мелания Трамп выпустила собственную монету. Об этом пишет DailyMail. Будущая первая леди объявила о своем криптотокене в воскресенье днем в 16:10 по восточному времени на Truth Social и X, после чего $TRUMP упал примерно на 41 процент, согласно ценовому трекеру CoinMarketCap.