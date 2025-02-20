Украинцев не будут защищать от лудомании и негативных последствий азартных игр: в чем причина

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Кречмаровская Наталия
Вопросы регулирования и контроля в сфере азартных игр в Украине рассматриваются уже давно. Однако несмотря на “работу” не все участники рынка действуют в соответствии с правилами, установленными законодательством. В государстве также нет системного подхода к решению этой проблемы. Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что государственная система онлайн-мониторинга не в приоритете.
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По ее словам, первые заявления Минцифры, которое теперь обеспечивает формирование политики в сфере азартных игр по реформированию сферы азартных игр, не вдохновляют.
Южанина отметила, что приводятся только общие слова относительно технических требований к каким-то цифровым системам агентства, которое будет создано вместо КРАИЛ, и контроля за их разработкой и расходованием агентством средств.
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