Украинцев не будут защищать от лудомании и негативных последствий азартных игр: в чем причина

Вопросы регулирования и контроля в сфере азартных игр в Украине рассматриваются уже давно. Однако несмотря на “работу” не все участники рынка действуют в соответствии с правилами, установленными законодательством. В государстве также нет системного подхода к решению этой проблемы. Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что государственная система онлайн-мониторинга не в приоритете.

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По ее словам, первые заявления Минцифры, которое теперь обеспечивает формирование политики в сфере азартных игр по реформированию сферы азартных игр, не вдохновляют.

“Главный акцент – на автоматизации процесса получения документов от организаторов азартных игр. Похоже, речь идет о документах для получения лицензий и создания Единого реестра в сфере организации и проведения азартных игр. О государственной системе онлайн-мониторинга, которая давно уже должна была работать, но создание которой до сих пор не начато, – ни слова”, — пояснила нардепка.

Южанина отметила, что приводятся только общие слова относительно технических требований к каким-то цифровым системам агентства, которое будет создано вместо КРАИЛ, и контроля за их разработкой и расходованием агентством средств.

“О предотвращении распространения игровой зависимости – даже упоминания. История повторяется? Снова главное НЕ КОНТРОЛЬ за рынком азартных игр и ЗАЩИТА ГРАЖДАН от негативных последствий азартных игр, а интересы организаторов азартных игр?”, — подчеркнула Южанина.

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