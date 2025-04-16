ТОП 10 лучших игроков в покер: сколько денег они заработали на игре

В мире профессионального покера вращаются сумасшедшие деньги, где ежедневно выигрываются миллионы долларов на живых турнирах и онлайн платформах. Среди сотен тысяч игроков в покер, некоторые стали подлинными легендами и поднялись на вершину рейтинга лучших.

Профессиональный игрок в покере Брин Кенни. Фото из открытых источников

Лучшие профессиональные игроки в покер

Одним из лучших игроков мира в покер считается американец Брин Кенни. Именно он стал рекордсменом по прибыли, которую выиграл во время игры в покер. По данным базы покерной статистики The Hendon Mob, Брин Кенни заработал в живых турнирах более 75 млн долларов, что делает его абсолютным лидером.

В 14 лет Кенни начал карьеру в карточной игре Magic: The Gathering, однако в 20 лет перешел к азартным играм и начал играть в покер. Всего за месяц он превратил 20 тыс. долларов на один миллион во время игры в покер. На данный момент самый большой одноразовый выигрыш Брина Кенни составляет 20,5 млн долларов в 2019 году.

ТОП 10 самых успешных в мире игроков в покер:

1. Брин Кенни (США) – 75,7 млн ​​долларов (7,9 млн долларов)

2. Джастин Бономо (США) – 65,6 млн долларов (2,3 млн долларов)

3. Стивен Чидвик (Англия) – 64,4 млн долларов (8,8 млн долларов)

4. Никита Бодяковский (Беларусь) – 60,9 млн долларов (7,8 млн долларов)

5. Дэн Смит (США) – 59,6 млн долларов (4,8 млн долларов)

6. Джейсон Кун (США) – 59,5 млн долларов (3,4 млн долларов)

7. Даниэль Негреану (Канада) – 55,5 млн долларов (2,8 млн долларов)

8. Адриан Матеос (Испания) – 52,6 млн долларов (13,1 млн долларов)

9. Исаак Хекстон (США) – 51,4 млн долларов (3,7 млн ​​долларов)

10. Федор Гольц (Германия) – 49,2 млн долларов (7,4 млн долларов)

* — в скобках доходы получены за 2024 год

Самым успешным игроком в покер в прошлом году стал испанец Адриан Матеос, заработавший 13,1 млн долларов в 2024 году.

Высокую позицию среди украинских игроков в покер занимает Игорь Ярошевский. Он с более чем 12,3 млн долларов прибыли расположился на 118 месте глобального рейтинга лучших покеристов. Еще один известный украинец – Евгений Качалов, заработал 9,2 млн долларов и занял 177 место.

Лучшие профессиональные игроки-женщины в покере

В рейтинге лучших игроков в покер среди женщин лидирует американка Ванесса Селбст. Благодаря покеру она получила доходы в размере почти 12 млн долларов. Несмотря на то, что Ванесса Селбст первая в рейтинге среди женщин, она занимает 126 место в общем рейтинге игроков в покер.

ТОП 10 самых успешных игроков в покер:

1. Ванесса Селбст (США) – 11,9 млн долларов

2. Кристен Бикнелл (Канада) – 9,8 млн долларов (1,7 млн ​​долларов)

3. Кэти Либерт (США) – 7 млн ​​долларов (64 тыс. долларов)

4. Лив Боэри (Англия) – 6,6 млн долларов (2,8 млн долларов)

5. Мария Хо (США) – 5,5 млн долларов (277 тыс. долларов)

6. Сося Цзян (Новая Зеландия) – 4,6 млн долларов (1,7 млн ​​долларов)

7. Энни Дюк (США) – 4,2 млн долларов

8. Лони Харвуд (США) – 3,9 млн долларов (247 тыс. долларов)

9. Аннет Обрестад (Норвегия) – 3,9 млн долларов

10. Мария Констанца Лампропулос (Аргентина) – 3,8 млн долларов (161 тыс. долларов)

Самой успешной среди женщин в покере в прошлом году стала британка Лив Боэри, заработавшая 2,8 млн долларов. Ванесса Селбст в 2023 году объявила о завершении карьеры в покере. Также паузу в 2024 году взяли Энни Дюк и Аннет Обрестад.

В ТОП 100 также попала украинка Ольга Ермольчева. Она на покере заработала 792 тыс. долларов и занимает 87 место в рейтинге лучших игроков среди женщин.

Лучшие игроки в онлайн покер

В сфере онлайн турниров по покеру абсолютным лидером является Никлас Астедт из Швеции, известный под ником "Lena900". Его онлайн заработки превысили 44 млн. долларов, а сам он стал легендой на платформах PokerStars и GGPoker.

Одним из лучших игроков в онлайн покере также считается британец Крис Мурман. Его выигрыши в онлайн превышают 23 млн долларов. Мурман владеет свыше 1 миллиона долларов сразу на нескольких платформах, в том числе на PokerStars, GGPoker, Full Tilt Poker, Americas Cardroom и WSOP.com.

Еще одним топ игроком в онлайн покере признан финн Патрик Антониус. Его выигрыши в онлайне составляют около 18 млн долларов. Большую часть состояния Антониус заработал на платформах Full Tilt Poker и PokerStars.

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