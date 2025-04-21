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Ставки на жизнь: букмекеры предсказали смерть Папы Римского в 2025 году

Polymarket косвенно принимала ставки насмерть Папы Римского в этом году.

сегодня, 11:45
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Автор:
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Slava Kot

Ставки на жизнь: букмекеры предсказали смерть Папы Римского в 2025 году

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Букмекерская платформа Polymarket в феврале 2025 года открыла линию ставок на нового Папу Римского, что предусматривает возможную смерть Франциска. Общая сумма ставок на смерть Папы Римского превысила 1,7 млн долларов.

Polymarket – это децентрализованная платформа ставок, где пользователи делают прогнозы на важные события, от выборов до спортивных соревнований. После новостей о госпитализации Папы Франциска в феврале этого года Polymarket открыли специальную линию по вопросу, будет ли избран новый Папа Римский до конца 2025 года.

Первоначально шансы смерти Папы Римского оценивались в 60–85%, но после выписки из больницы они упали до 35–45%. Общая сумма ставок на смерть Папы Римского превысила 1,7 миллиона долларов.

Ставки на жизнь: букмекеры предсказали смерть Папы Римского в 2025 году - фото 2

Ставки на нового Папу Римского в 2025 году

Напомним, что первые тревожные новости появились еще в начале февраля, когда Папа Римский сообщил о сильной простуде. Уже 14 февраля его госпитализировали в римскую больницу "Джемелли", где диагностировали бронхит, а затем двустороннюю пневмонию.

Несмотря на неоднократные заявления о стабилизации состояния, понтифик не вернулся в публичную деятельность. Даже пасхальную мессу совершал другой епископ. 21 апреля Ватикан подтвердил, что Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет.

Смерть Папы Франциска открывает новую эру Католической церкви. Теперь Конклав будет собираться для избрания нового понтифика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит, когда умирает Папа Римский.

Также "Комментарии" писали о том, сколько зарабатывал Папа Римский Франциск.



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Источник: https://polymarket.com/event/new-pope-in-2025
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