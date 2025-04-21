Ставки на жизнь: букмекеры предсказали смерть Папы Римского в 2025 году

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Букмекерская платформа Polymarket в феврале 2025 года открыла линию ставок на нового Папу Римского, что предусматривает возможную смерть Франциска. Общая сумма ставок на смерть Папы Римского превысила 1,7 млн долларов.

Polymarket – это децентрализованная платформа ставок, где пользователи делают прогнозы на важные события, от выборов до спортивных соревнований. После новостей о госпитализации Папы Франциска в феврале этого года Polymarket открыли специальную линию по вопросу, будет ли избран новый Папа Римский до конца 2025 года.

Первоначально шансы смерти Папы Римского оценивались в 60–85%, но после выписки из больницы они упали до 35–45%. Общая сумма ставок на смерть Папы Римского превысила 1,7 миллиона долларов.

Ставки на нового Папу Римского в 2025 году

Напомним, что первые тревожные новости появились еще в начале февраля, когда Папа Римский сообщил о сильной простуде. Уже 14 февраля его госпитализировали в римскую больницу "Джемелли", где диагностировали бронхит, а затем двустороннюю пневмонию.

Несмотря на неоднократные заявления о стабилизации состояния, понтифик не вернулся в публичную деятельность. Даже пасхальную мессу совершал другой епископ. 21 апреля Ватикан подтвердил, что Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет.

Смерть Папы Франциска открывает новую эру Католической церкви. Теперь Конклав будет собираться для избрания нового понтифика.

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