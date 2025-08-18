Согласится ли Украина уступить территорию России: шансы резко изменились

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп открыто заявил о необходимости Украины отказаться от части своих территорий в пользу России ради окончания войны. По данным букмекерской платформы Polymarket, существует 32% шансов, что Украина пойдет на такой шаг.

Пойдет ли Украина на территориальные уступки

По данным Polymarket по состоянию на 18 августа 2025 года вероятность того, что Украина пойдет на территориальные уступки составляет 32%. Это ниже пика в 49%, зафиксированного 9 августа. Однако показатель существенно выше результатов, которые были в июле – около 10-12%.

Линия ставок на Polymarket по территориальным уступкам Украины в пользу РФ была открыта в марте этого года. В первые дни открытия показатели составляли более 50%, однако со временем они начали снижаться, пока не выросли в последние недели.

Согласится ли Украина уступить территорию России. Polymarket

Причиной подобных колебаний стало решение Дональда Трампа не вводить санкции против России, а также его встреча с Путиным на Аляске 15 августа. После общения с главой Кремля президент США заявил о большом прогрессе войны в Украине. В течение следующих нескольких дней Трамп указывал, что Украина должна пойти на территориальные уступки, иначе "чем дольше война будет продолжаться и тем больше потеряет земли". Кроме того, в одном из сообщений Трамп заявил о необходимости Украины отказаться от Крыма и НАТО, чтобы закончить войну.

В ответ Зеленский объяснил, что Украина не может отдать свои земли, ведь это запрещено Конституцией. Также президент указал, что подобные шаги не приводят к долгосрочному миру, ведь Россия уже нападала на Украину в 2014 году, а также в 2022 году.

