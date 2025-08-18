logo

Согласится ли Украина уступить территорию России: шансы резко изменились
commentss НОВОСТИ Все новости

Согласится ли Украина уступить территорию России: шансы резко изменились

Polymarket увеличил шансы на территориальные уступки Украины.

18 августа 2025, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп открыто заявил о необходимости Украины отказаться от части своих территорий в пользу России ради окончания войны. По данным букмекерской платформы Polymarket, существует 32% шансов, что Украина пойдет на такой шаг.

Согласится ли Украина уступить территорию России: шансы резко изменились

Пойдет ли Украина на территориальные уступки

По данным Polymarket по состоянию на 18 августа 2025 года вероятность того, что Украина пойдет на территориальные уступки составляет 32%. Это ниже пика в 49%, зафиксированного 9 августа. Однако показатель существенно выше результатов, которые были в июле – около 10-12%.

Линия ставок на Polymarket по территориальным уступкам Украины в пользу РФ была открыта в марте этого года. В первые дни открытия показатели составляли более 50%, однако со временем они начали снижаться, пока не выросли в последние недели.

Согласится ли Украина уступить территорию России: шансы резко изменились - фото 2

Согласится ли Украина уступить территорию России. Polymarket

Причиной подобных колебаний стало решение Дональда Трампа не вводить санкции против России, а также его встреча с Путиным на Аляске 15 августа. После общения с главой Кремля президент США заявил о большом прогрессе войны в Украине. В течение следующих нескольких дней Трамп указывал, что Украина должна пойти на территориальные уступки, иначе "чем дольше война будет продолжаться и тем больше потеряет земли". Кроме того, в одном из сообщений Трамп заявил о необходимости Украины отказаться от Крыма и НАТО, чтобы закончить войну.

В ответ Зеленский объяснил, что Украина не может отдать свои земли, ведь это запрещено Конституцией. Также президент указал, что подобные шаги не приводят к долгосрочному миру, ведь Россия уже нападала на Украину в 2014 году, а также в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы на конец войны в Украине к 2025 году резко изменились.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поддержал план Путина прекратить войну в Украине.



Источник: https://polymarket.com/event/will-ukraine-agree-to-cede-territory-to-russia
