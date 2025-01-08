СМИ: владельца Pin-UP Игоря Зотько задержали сотрудники ГБР

В среду, 8 января, сотрудники ДБР, вероятно, задержали предпринимателя Игоря Зотько. Его называют владельцем онлайн-казино Pin-UP и финкомпании "Единое Пространство".

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О задержании предпринимателя сообщил журналист Евгений Плинский.

"Источники в Офисе Генерального прокурора сообщают, что совместно с ГБР только что были задержаны формальный владелец Pin-UP и ФК "Единое Пространство" Игорь Зотько", — написал он на своей странице в Facebook.

Также информацию о задержании предпринимателя распространил сайт ua.news. Сообщают, что завтра Печерский райсуд должен избрать ему меру пресечения. По данным источников, Зотько будут инкриминировать статью 111 – Государственная измена, прокуратура потребует заключить его под стражу без права залога.

Издание также напомнило, что Pin-Up считается одним из самых одиозных и онлайн-казино в Украине. Акционерами казино являются россияне, в частности мужчина по имени Дмитрий Пунин (его в прошлом году задерживали правоохранители Кипра в рамках расследования об отмывании российских миллиардов. Греческие СМИ писали, что также по уголовному делу проходил гражданин Украины Игорь Зотько).

“На средства Pin-Up уже не раз налагались аресты, российские деньги казино хотели передать в ВСУ. Но из-за коррупции и заинтересованности определенных лиц эти решения разваливались в судах. К российскому происхождению Pin-Up есть вопросы у финансового комитета Верховной Рады. Там даже делали обращение к силовым структурам на этот счет. Несмотря на это, казино до сих пор не лишено лицензии и продолжает работать”, — сообщает издание.

Напомним, что новый покупатель гостиницы "Украина", как писал портал "Комментарии", отверг связи с РФ и онлайн-казино.