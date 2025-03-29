Рынок онлайн-гемблинга США в 2025 году может стать переломным: детали

По прогнозам отрасли, валовая выручка рынка онлайн-гемблинга США вырастет до $26,8 млрд к концу 2025 года, что существенно превышает цифры 2024 года. В прошлом году они были на уровне – $23,4 млрд. Аналитики и вовсе делают прогнозы на рост рынка до $41 млрд к 2028 году.

Рынок онлайн-гемблинга США. Фото из открытых источников

Рынок iGaming остается высококонцентрированным. Сохраняется потенциал присоединения новых штатов к рынку iGaming. Такие штаты, как Нью-Йорк, Мэриленд и Луизиана, активно включились в работу над законодательством. На сегодняшний день легальные онлайн-казино есть в 7 штатах, ставки – в 11. В топ-3: Мичиган, Нью-Джерси, Пенсильвания. Самая большая вертикаль – спортбеттинг ($149 млрд ставок).

FanDuel, DraftKings, BetMGM и Caesars доминируют на рынке ставок на спорт, оставляя небольшим операторам минимальный порог возможностей для конкуренции. Несмотря на то, что MGM, Caesars и BetMGM на сегодняшний день считаются крупными игроками, они все больше испытывают растущее давление со стороны компаний, изначально ориентированных на цифровой формат. С большой вероятностью, долгосрочного успеха добьются компании, которые сочетают наземные операции с сильным онлайн-присутствием. FanDuel и DraftKings также нацелены на доминирование в iGaming, используя свои платформы для ставок на спорт для кросс-продаж продуктов онлайн-казино там, где это разрешено.

Что касается оплаты услуг, то тренды не изменились: AI, крипта, VR, eSports. Но ожидается федеральный SAFE Bet Act для унификации правил.

Читайте также на портале "Комментарии" — блокчейн-технологии изменяют не только финансовую сферу, но и оказывают влияние на онлайн-гемблинг. Они предоставляют несколько важных преимуществ перед обычными онлайн-казино, которые не используют блокчейн, в частности, повышают безопасность, прозрачность и честность азартной игры.



